Scatti di Natale: luci, storia e tesori della Fiera Antiquaria di Arezzo

Un percorso tra banchi, luci e tradizioni nel cuore di Arezzo

Tra luci calde e profumo di festa, passeggiamo nel cuore di Arezzo alla scoperta della Fiera Antiquaria in versione natalizia.
Ogni angolo racconta una storia: oggetti rari, mobili d’epoca, vinili, libri antichi, gioielli e collezioni che aspettano di essere ritrovate.

Nel mese di dicembre, la città si veste di magia. Le piazze si riempiono di colori, le vie storiche risuonano di voci e curiosità, i mercatini si fondono con l’atmosfera del Natale.
La Fiera diventa così un viaggio tra passato e tradizione, perfetto per chi ama perdersi tra ricordi, arte e piccoli tesori da portare a casa.

