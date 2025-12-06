Livorno di grinta, arbitro di carta: Arezzo kappaò e scusa finite!

Una partita sporca, di quelle che si vincono più con i denti che col fioretto. Il Livorno lotta, ringhia, strappa ogni pallone come fosse l’ultimo della stagione e alla fine porta a casa un successo pesante, il primo contro un Arezzo che finora fuori casa era rimasto imbattuto. Non siamo stati brillantissimi, vero. Ma la fame, quella sì, c’era eccome!

Il primo gol nasce da una deviazione sfortunata di Guccione che spiazza Venturi, mentre il secondo – inutile nasconderlo – lascia più di qualche dubbio. Sembrava fuorigioco netto, ma l’arbitro lascia correre e l’Arezzo ringrazia. Nel finale si riapre tutto con il rigore di Pattarello, poco appariscente ma glaciale dal dischetto, poi più nulla. I granata provano, si sbattono, ma il tempo finisce e l’inerzia è tutta amaranto.

Rammarico sì, ma anche consapevolezza: alcuni dei nostri hanno giocato alla pari, altri sono mancati nei momenti chiave. Il secondo gol subìto ci ha tagliato gambe e fiato.

E allora, come da tradizione, le pagelle del tifoso amaranto:

LE PAGELLE

Venturi – 6

Sul primo gol è sfortunato, ingannato dalla deviazione. Tarda ad uscire ma può farci poco.

De Col – 6,5

Preciso, ordinato, combattivo. La fascia è un muro per l’Arezzo.

Gilli – 6

Prestazione pulita, senza sbavature ma anche senza fiammate.

Chiosa – 6,5

Grinta da leader, lotta su ogni pallone e non molla mai.

Tito – 6

Cross interessanti in fase offensiva, ma dietro fatica quando viene puntato.

Mawuli – 6,5

Muscoli e corsa in mezzo al campo, utile nelle battaglie sporche.

Guccione – 6,5

Duelli su duelli con Dionisi, non si tira mai indietro. Sfortunato sulla deviazione.

Chierico – 6,5

Tocchi eleganti ma meno incisivo rispetto ad altre gare.

Pattarello – 6 (gioco) / 7 (rigore)

Il nostro bomber: poco coinvolto ma dal dischetto è una sentenza.

Cianci – 6+

Meglio di altre uscite, si muove di più, lo aspettiamo più cattivo sotto porta.

Subentrati: Iaccarino, Righetti, Ravasio, Varela – 6 tutti

Entrano con dignità, partita difficile da cambiare.

Mister Bucchi – 6

Non è lui a stare in campo, ma qualcosa negli ultimi metri va rivista.

Arbitraggio – 5

Quel fuorigioco non visto pesa eccome. Serata non impeccabile.

Avanti amaranto!

Foto: S.S. Arezzo