Mangiare e respirare

Dott. Pierluigi Rossi
-

Ogni giorno ingeriamo 2–3 kg di cibo, tra solidi e liquidi. Possiamo scegliere di mangiare di più o di meno; senza cibo e acqua possiamo sopravvivere 8–10 giorni.

Ma senza respirare non viviamo più di due minuti.
Non possiamo smettere di respirare perché l’ossigeno è il principale nutriente del corpo umano.

Non troviamo l’ossigeno sulla tavola e quasi mai il gossip dietetico lo considera un nutriente, eppure ogni giorno compiamo circa 20.000 atti respiratori.

  • Una carenza di ossigeno porta il corpo a decadere.
  • Può favorire infiammazione diffusa.
  • Riduce la capacità di dimagrire.
  • Per eliminare un solo grammo di grasso corporeo servono 2 litri di ossigeno.
  • Il cervello richiede un afflusso costante e adeguato di ossigeno.
  • Una riduzione dell’ossigeno cerebrale causa decadimento cognitivo.

1. Attività aerobica quotidiana

Per garantire volumi adeguati di ossigeno:

  • camminare velocemente
  • fare le scale
  • andare in bicicletta
  • correre
  • cyclette
  • qualsiasi movimento attivo compiuto con le gambe

2. Ginnastica respiratoria

  1. Profonda inspirazione
  2. Trattenere il respiro
  3. Profonda espirazione

È possibile avvertire leggere vertigini dopo alcuni esercizi: significa che maggiori volumi di ossigeno stanno raggiungendo il cervello e, tramite il sangue, ogni cellula del corpo.

Siamo liberi di mangiare o non mangiare, ma non siamo liberi di non respirare.
Respirare è vivere, ma occorre saper respirare.

Poniamo quindi maggiore attenzione alla respirazione, il nutriente invisibile ma essenziale per il nostro organismo.

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
