Mangiare e respirare

Ogni giorno ingeriamo 2–3 kg di cibo, tra solidi e liquidi. Possiamo scegliere di mangiare di più o di meno; senza cibo e acqua possiamo sopravvivere 8–10 giorni.
Ma senza respirare non viviamo più di due minuti.
Non possiamo smettere di respirare perché l’ossigeno è il principale nutriente del corpo umano.
Non troviamo l’ossigeno sulla tavola e quasi mai il gossip dietetico lo considera un nutriente, eppure ogni giorno compiamo circa 20.000 atti respiratori.
- Una carenza di ossigeno porta il corpo a decadere.
- Può favorire infiammazione diffusa.
- Riduce la capacità di dimagrire.
- Per eliminare un solo grammo di grasso corporeo servono 2 litri di ossigeno.
- Il cervello richiede un afflusso costante e adeguato di ossigeno.
- Una riduzione dell’ossigeno cerebrale causa decadimento cognitivo.
1. Attività aerobica quotidiana
Per garantire volumi adeguati di ossigeno:
- camminare velocemente
- fare le scale
- andare in bicicletta
- correre
- cyclette
- qualsiasi movimento attivo compiuto con le gambe
2. Ginnastica respiratoria
- Profonda inspirazione
- Trattenere il respiro
- Profonda espirazione
È possibile avvertire leggere vertigini dopo alcuni esercizi: significa che maggiori volumi di ossigeno stanno raggiungendo il cervello e, tramite il sangue, ogni cellula del corpo.
Siamo liberi di mangiare o non mangiare, ma non siamo liberi di non respirare.
Respirare è vivere, ma occorre saper respirare.
Poniamo quindi maggiore attenzione alla respirazione, il nutriente invisibile ma essenziale per il nostro organismo.