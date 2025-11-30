Arezzo, tre punti d’oro: Sambenedettese kappaò 1-0

Gli amaranto si riprendono con forza la vetta della classifica — alla pari con il Ravenna ma con una partita in meno — al termine di una gara psicologicamente complicata, resa ancora più insidiosa dalle tante defezioni per acciacchi, infortuni, febbre e mascherine in settimana.

Stavolta contava una sola cosa: vincere. E l’Arezzo ha vinto.

Nel primo tempo qualche occasione ghiotta non viene sfruttata, e al 35′ arriva anche il gol di Varela, poi annullato per un fallo di Mawuli davvero molto dubbio. Ma gli amaranto non mollano.

La svolta arriva al 10′ della ripresa: Pattarello parte in uno dei suoi strappi, lanciato da un gran pallone di Guccione, entra in area e viene steso. Rigore sacrosanto.

Sul dischetto si presenta Emiliano: freddissimo, piazza il pallone nell’angolo e firma l’1-0. Da lì in poi l’Arezzo gestisce con maturità e porta a casa una vittoria pesantissima.

Le Pagelle Amaranto

Venturi 7 – Sicuro, preciso, guida la difesa e imposta pure.

– Sicuro, preciso, guida la difesa e imposta pure. De Col 6,5 – Solido e continuo, mette cross interessanti e si sovrappone sempre.

– Solido e continuo, mette cross interessanti e si sovrappone sempre. Gilli 6,5 – Lottatore vero.

– Lottatore vero. Chiosa 7 – Capitano con la C maiuscola.

– con la C maiuscola. Righetti 6,5 – Si prende in marcatura Konaté, il loro più pericoloso, e lo controlla bene.

– Si prende in marcatura Konaté, il loro più pericoloso, e lo controlla bene. Mawuli 7 – Zorro è sempre Zorro: onnipresente e decisivo.

– Zorro è sempre Zorro: onnipresente e decisivo. Guccione 7 – Giocatore da matita fine: serve palloni mai banali, da uno dei suoi nasce il rigore.

– Giocatore da matita fine: serve palloni mai banali, da uno dei suoi nasce il rigore. Chierico 5,5 – Primo tempo sottotono, fatica a trovare ritmo. Nella ripresa Bucchi lo cambia.

– Primo tempo sottotono, fatica a trovare ritmo. Nella ripresa Bucchi lo cambia. Tavernelli 6,5 – Stringe i denti nonostante qualche linea di febbre. Cuore e sacrificio.

– Stringe i denti nonostante qualche linea di febbre. Cuore e sacrificio. Varela 7 – Segnerebbe pure, ma glielo annullano. Sempre pericoloso in pressione e ripartenza.

– Segnerebbe pure, ma glielo annullano. Sempre pericoloso in pressione e ripartenza. Pattarello 8 – Il migliore: si prende il rigore, gioca, lotta, mantiene sangue freddo nonostante le provocazioni del portiere Cultraro.

– Il migliore: si prende il rigore, gioca, lotta, mantiene sangue freddo nonostante le provocazioni del portiere Cultraro. Tito 6,5 – Entra con la solita grinta.

– Entra con la solita grinta. Perrotta 5,5 – Peccato per quel passaggio sbagliato che poteva chiudere la partita.

– Peccato per quel passaggio sbagliato che poteva chiudere la partita. Ravasio 6 – Generoso, anche se si vede che non è al meglio.

– Generoso, anche se si vede che non è al meglio. Bucchi 6,5 – Con tutti gli indisponibili non poteva fare molto di più, ma porta a casa ciò che serviva.

– Con tutti gli indisponibili non poteva fare molto di più, ma porta a casa ciò che serviva. Io 7 – Meritato: c’era pure il panino con la porchetta.

Lancio d’Oro Amaranto