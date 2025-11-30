1.4 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 30, 2025
L’Oroscopo dell’Ortica 1–7 dicembre 2025

La settimana in cui le stelle graffiano più del destino: preparate la pomata

“Dicembre, mese di lucine e illusioni”

Benvenuti all’oroscopo dell’1–7 dicembre di L’Ortica, quello che non vi accarezza l’anima: ve la pizzica.
Mentre il mondo si prepara alla stagione delle finzioni natalizie — sorrisi forzati, parenti ingombranti, regali sbagliati — le stelle osservano tutto dall’alto, bevendo un bicchiere di cinismo cosmico e chiedendosi come riusciate, ogni anno, a ripetere gli stessi errori con tale zelo.
Questo è il periodo in cui l’umanità si divide in due categorie: chi è già stanco e chi è stanco da ottobre.
Nel dubbio, noi vi offriamo una lettura astrale che non consola, non illude e soprattutto non risparmia

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Settimana dinamica: corri, sbatti, rompi, protesti.
Ti muovi come se avessi una scadenza ogni cinque minuti. Peccato che l’unica scadenza reale sia la tua pazienza — e quella degli altri.
Ortica-consiglio: fai meno. Per tutti noi.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Ti ostini a voler stabilità, ma non la trovi nemmeno nella tua dieta, che cambia più del meteo.
Sei convint* di essere affidabile… ma solo quando si parla di procrastinare.
Ortica-consiglio: non comprare cose. Sì, anche quella. Soprattutto quella.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli troppo, fai poco e cambi idea come cambi schede del browser.
Gli altri cercano di seguirti, falliscono e ti lasciano perdere. Ed è la cosa più sana che faranno questa settimana.
Ortica-consiglio: una cosa alla volta. Per te sarebbe già multiverso.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Tu e il drama siete inseparabili: se non c’è una tragedia, la inventi.
Settimana ideale per fare pace con qualcuno… o litigare con tutti. Indovina quale sceglierai?
Ortica-consiglio: piangi meno. O almeno idratati.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Preparati: nessuno avrà voglia di dirti “bravo” questa settimana.
E tu vivrai un crollo strutturale degno delle grandi opere italiane.
Ortica-consiglio: impara a brillare senza testimoni. È più difficile, quindi più utile.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Ti arrabbi perché gli altri sono disordinati, confusi, incoerenti. In pratica ti arrabbi perché… sono esseri umani.
Ortica-consiglio: abbassa gli standard. Drasticamente. Per il bene dell’ecosistema.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

L’eterno dubbio ti consuma più delle bollette.
Ti basta scegliere un dolce al bar per farti andare in corto circuito emotivo.
Ortica-consiglio: scegli a caso. Sarà comunque meglio delle tue scelte ponderate.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Sospetti di tutti, anche del tabaccaio.
Settimana piena di paranoie: almeno una sarà vera, ma tu punirai anche gli innocenti per sicurezza.
Ortica-consiglio: fidati. Una volta. Just for fun.

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Il tuo entusiasmo è contagioso… come un raffreddore.
Fai promesse che sai di non mantenere ma lo dici con un sorriso e nessuno riesce a odiarti abbastanza.
Ortica-consiglio: smetti di scappare. O almeno cambia itinerario.

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Lavori talmente tanto che potresti chiedere all’INPS di avviare il processo di beatificazione.
Ma la vita non è un Excel, e tu non sei una funzione.
Ortica-consiglio: prendi un giorno libero. Non morirai. Forse.

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee talmente strane che questa settimana perfino l’universo farà finta di non conoscerti.
Pensi fuori dagli schemi… peccato che nessuno capisca il tuo linguaggio.
Ortica-consiglio: torna sulla Terra. Almeno per la pausa pranzo.

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Subisci la vita come una telenovela che non hai scelto.
Ti innamori del primo che ti sorride, poi soffri come se ti avesse lasciato dopo 20 anni di matrimonio.
Ortica-consiglio: chiudi il cuore. O almeno la porta di casa.

Questo è l’oroscopo. Non vi dice cosa succederà, ma vi dice cosa state facendo per meritarvelo.
Il cielo non punge: pungetevi da soli.
Noi siamo solo qui a raccontarlo… con gusto.

E così si chiude la vostra prima settimana di dicembre: un mix di buoni propositi nati morti, imbarazzi evitabili e scelte degne di un film indipendente che non vincerà mai nulla.
Le stelle vi hanno osservato con l’espressione neutra di chi ha perso ogni speranza ma trova ancora il tutto incredibilmente divertente.
Ricordate: il destino lo costruite voi… ed è evidente che non siete muratori qualificati.
Tornate la prossima settimana per una nuova dose di verità scomode, perché qui a L’Ortica siamo specializzati in un’unica cosa:
farvi prurito nell’anima.

