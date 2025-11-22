4.2 C
Storielle de’ Culcitrone

Una scanzonata e cruenta storiella di quartiere, tra bravate infantili e prove di forza

Cesare Fracassi
-

C’erano una volta due fratelli, di cui non faccio il nome, belli grossi e pure forzuti… Erano ragazzotti quando un giorno si trovavano al “gioco del pallone” a caccia di lucertole. Era una bella estate, e loro con ancora i pantaloni corti; il più grande, con una sola bretella di traverso sopra la camiciola di lana caprina, teneva per le gambe il fratello, che a testa in giù cercava di prendere al laccio, con lo stelo d’erba, una lucertola dall’anfratto del muro…
“Tièmmi stretto bene!!” diceva il fratello acrobata, e l’altro: “Sta’ sicuro, che sono forte!!”. E mentre diceva queste parole iniziò a fare i muscoli, guardandosi i rigonfiamenti delle braccia, stringendo i pugni e lasciando la presa. All’altro gli si aprì la calotta cranica come fanno i fagioli pigiati in un teschio immerso in una pentola piana d’acqua che bolle al fuoco, per sgranare tutte le ossa…

Da più grande, il nostro “Nembo” dichiarò che durante le prove del Saracino avrebbe fermato il braccio del buratto al primo giro, e così fu, che la lizza si inondasse del sangue dalla fronte del povero sciagurato, rendendolo timbrato come il fratello…!!!

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
