Arezzo corsaro a Lumezzane: seconda vittoria consecutiva per le amaranto

Vittoria esterna dell’Arezzo che supera il Lumezzane grazie al rigore di Razzolini

Redazione
By Redazione

-

Per la decima giornata di Serie B Femminile, l’ACF Arezzo scende in campo nell’anticipo del sabato sul campo del Lumezzane, avversario già affrontato nei Sedicesimi di Coppa Italia, quando le lombarde si imposero di misura.

LUMEZZANE – ACF AREZZO

Lumezzane: Lonni, Pizzolato (Mutti 84’), Ghisi (46’ Sule), Barcella, Viscardi, Pinna, Merli (Landa 57’), Morreale (Zappa 84’), Galbiati, Ketis, Brubassi (Licari 78’)
A disposizione: Capecchi, Stankova, Landa, Sule, Licari, Zappa, Mutti, Crotti, Galdini
All.: Nicoletta Mazza

ACF Arezzo: Verano, Ghio, Tuteri, Blasoni, Fortunati (Nasoni E. 84’), Vlassopoulou, Corazzi, Barsali (Termentini 51’), Lorieri (Viesti 84’), Tamburini, Razzolini (Lazzari 70’)
A disposizione: Cardarelli, Beduschi, Davico, Nasoni E., Viesti, Bossi, Termentini, Di Benedetto, Lazzari
All.: Andrea Benedetti

Marcatrici: Razzolini (38’)
Ammonite: Ghisi (41’), Razzolini (64’)
Angoli: 2-1
Recupero: 2’-6’

PRIMO TEMPO

10’ – L’Arezzo rompe il ghiaccio: Razzolini lancia Fortunati sulla destra, la numero 83 entra in area e calcia, ma la conclusione termina alta.
18’ – Amaranto ancora pericolose: Ghio recupera palla e serve Lorieri, che pesca Tamburini in area con un cross preciso. La numero 9, però, non arriva all’impatto.
22’ – Primo tentativo del Lumezzane: le lombarde entrano in area, ma la difesa aretina libera. Morreale ci prova poi dalla distanza, senza trovare la porta.
36’ – Lorieri mette un altro pallone invitante per Tamburini, che però colpisce male di testa.
38’ – GOL AREZZO! Tamburini viene atterrata da Viscardi: è rigore. Dal dischetto va Razzolini, che piazza un destro angolato alla destra di Lonni. Portiere intuisce, ma non basta: 0-1.

SECONDO TEMPO

49’ – Subito Lumezzane in avanti: su un corner la palla arriva a Pinna, che calcia da pochi passi, ma Tuteri salva e libera.
60’ – Burbassi si gira bene e conclude: palla fuori di poco.
61’ – Ancora Burbassi in fuga verso la porta, ma Verano esce con tempismo e chiude lo spazio.
67’ – Arezzo vicino al raddoppio: perfetto traversone per Tamburini, che di testa manda alto di poco.
71’ – Ketis tenta la conclusione da fuori, ma Verano blocca e Pinna commette fallo in attacco.
83’ – Secondo rigore per l’Arezzo: Lazzari viene atterrata in area. Corazzi va dal dischetto, calcia alla sinistra di Lonni, che intuisce e respinge.
88’ – Lumezzane sfiora il pari: Landa entra in area e serve Licari, che però colpisce male e Tuteri libera.
90’+2 – Tamburini prova l’azione personale e calcia da posizione defilata, ma il pallone sfiora il palo.

L’ACF Arezzo conquista così la seconda vittoria consecutiva, salendo a quota tredici punti. A decidere il match è il rigore trasformato da Razzolini nel primo tempo.

