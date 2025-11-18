9.4 C
Terranuova Bracciolini, sequestrati 100 grammi di droga e oltre 12mila euro: un arresto della Guardia di Finanza nel Valdarno

Operazione antidroga della Guardia di Finanza nel Valdarno

Redazione
Proseguono le attività di controllo della Guardia di Finanza di Arezzo per il contrasto ai traffici illeciti nel territorio provinciale. Nel pomeriggio di giovedì scorso, i militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un uomo di origine albanese nel Comune di Terranuova Bracciolini, dopo aver rinvenuto sostanze stupefacenti e denaro contante ritenuto riconducibile ad attività di spaccio.

L’attenzione delle Fiamme Gialle era stata attirata dai movimenti sospetti dell’uomo, osservato mentre si aggirava tra Terranuova Bracciolini e Montevarchi con atteggiamento nervoso, soste frequenti e rapidi contatti con diversi soggetti. Fermato per un controllo, pur essendo incensurato, avrebbe mostrato forte agitazione e indicato come domicilio un indirizzo diverso da quello reale, già noto ai finanzieri.

La perquisizione dell’abitazione ha permesso di individuare 60 grammi di cocaina, 4 grammi di hashish e 12.430 euro in contanti, somma ritenuta riconducibile ad attività illecite. Un’ulteriore ispezione del veicolo ha rivelato la presenza di un sofisticato doppiofondo occultato dietro l’airbag del volante, azionabile tramite una combinazione di comandi. All’interno erano nascoste 67 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 33 grammi, oltre a ulteriori 100 euro.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La Procura della Repubblica di Arezzo, informata dell’operazione, ha disposto la presentazione dell’indagato davanti al giudice, che il giorno successivo ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare in carcere.

