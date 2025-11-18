9.4 C
Comune di Arezzo
martedì, Novembre 18, 2025
La Chimera Nuoto domina lo Swimmeeting Alto Adige: primo posto su 47 squadre

Storico successo della società aretina nella prestigiosa competizione di Bolzano

Redazione
Redazione

-

La Chimera Nuoto trionfa allo Swimmeeting Alto Adige, firmando un risultato storico nella ventinovesima edizione della manifestazione internazionale di Bolzano. La società aretina ha conquistato il primo posto assoluto tra quarantasette squadre provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, imponendosi in un contesto arricchito dalla presenza di medagliati olimpici e mondiali.

Il bottino complessivo parla da sé: quindici ori, sette argenti e nove bronzi, per un totale di trentuno medaglie che hanno permesso alla Chimera Nuoto di precedere i padroni di casa dell’SSV Bozen e centrare il miglior piazzamento di sempre nella storia della competizione.

La spedizione aretina, formata da quarantasei atlete e atleti accompagnati dai tecnici Mattia Esposito, Marco Licastro e Adriano Pacifici, ha brillato in numerose specialità, tra podi e prestazioni cronometriche di rilievo. Tra i protagonisti spicca Mattia Bianchini (2013) che, alla sua prima esperienza internazionale, ha vinto 50 dorso, 100 dorso, 50 farfalla e 50 stile libero, aggiungendo due argenti nei 100 farfalla e nei 100 stile.

Prestazioni di altissimo profilo anche per Margherita Mattioli (2011) e Sofia Napoli (2010), entrambe capaci di conquistare quattro ori e un bronzo. Mattioli ha trionfato nei 50 e 100 stile libero, nei 50 e 100 farfalla, chiudendo terza nei 100 dorso; Napoli ha primeggiato nei 50 e 100 rana, nei 100 stile e nei 100 farfalla, salendo inoltre sul podio dei 50 stile libero e risultando seconda nella combinazione delle gare in stile libero. Le due atlete hanno poi contribuito ad arricchire il palmares della squadra portando a casa altri due ori nelle staffette 4×50 stile libero e 4×50 misti insieme a Djulietta Rosca, Gaia Burzi e Sofia Donati.

Tra gli altri risultati di rilievo figurano gli ori di Matilde Beoni (2013) nei 50 farfalla, gli argenti di Francesco Menchetti (2013) nei 50 e 100 rana, e le numerose medaglie conquistate da atleti tra il 2007 e il 2013, testimonianza di un vivaio ricco e competitivo. Nota di merito anche per Sofia Donati (2007), seconda miglior atleta nella combinazione femminile del dorso.

«La nuova stagione si apre con un risultato storico» – commenta Marco Magara, presidente e direttore sportivo della Chimera Nuoto. – «Il successo in una manifestazione internazionale come lo Swimmeeting Alto Adige conferma il valore del nostro settore giovanile e il lavoro quotidiano di tecnici e atleti. Tornare da Bolzano con il primo posto assoluto è motivo di orgoglio e uno stimolo a proseguire su questa strada fatta di crescita, impegno e passione».

Redazione
