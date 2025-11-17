10.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Novembre 17, 2025
type here...
HomeIn primo pianoLadri al camposanto: via le gronde, restano le bestemmie

Ladri al camposanto: via le gronde, restano le bestemmie

Notte lunga: i ladri fan spesa al camposanto

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Notte movimentata al cimitero della Misericordia di San Giovanni Valdarno, dove un manipolo di “professionisti del riciclo creativo” ha deciso di fare shopping di rame come se fosse Black Friday: via canali di gronda, via pluviali, via tutto quello che luccica più della tredicesima di un consigliere regionale.

Secondo il Corriere di Arezzo, i signori della notte hanno fatto un’operazione chirurgica: hanno aperto il cimitero, puntato le cappelle e la chiesa, e zac! Hanno lasciato i tetti nudi come il portafoglio a fine mese.
Risultato: danni sopra i 15 mila euro e cappelle che, alla prima pioggia, rischiano di fare il “battesimo alla rovescia”.

Per fortuna – dice il governatore della Confraternita, Massimo Cigolini – nessuna tomba è stata toccata.
E ci mancherebbe pure che i ladri si fossero messi a spostare i loculi: “Scusino, visto che siamo qui, un attimo di pazienza che si deve passare col furgone…”

Il bello?
Il furto è avvenuto proprio alla vigilia dell’inaugurazione delle nuove ambulanze, evento di festa per la Misericordia.
E infatti ora le ambulanze non servono solo ai vivi: anche alle cappelle, che dopo la scorreria avrebbero bisogno di un TSO edilizio.

I carabinieri indagano per risalire agli autori del gesto.
Si sospetta una banda specializzata: gente che il rame lo annusa a distanza, tipo tartufi.
Il prossimo passo? Forse installare gronde di plastica riciclata, così almeno se le rubano ci fanno poco: “Signori ladri, se vi servono, ve le carichiamo noi direttamente nel bagagliaio, ma lasciateci in pace il tetto!”

Intanto il Valdarno continua ad essere preda di furti di ogni genere: nelle case, nei cimiteri… manca solo che comincino a rubare i cartelli stradali per farci collezione.
E a quel punto, in assenza di indicazioni, il traffico diventerà libero come l’interpretazione di certi bilanci comunali.

Articoli correlati:

Via Petrarca: “mi’ gli scavi, mi’ gli attichi, mi’ i pali… mi’ ’na sega!” Edizione straordinaria: Arezzo, MIRACOLO! Ex Lebole, partono i lavori… e gli umarèll mettono il turbo: “Oh, se fa tutto male!” Sul torrente Castro: Garzette, monopattini e geni della notte Arezzo, botta al quadro elettrico: davanti al bar Truciolini s’apre gratis la “Fiera del Cortocircuito”! Arezzo 47esima… ma unn’ha paura: c’è sempre qualcuno messo peggio! Arezzo, la Città del Natale… o della sagra dell’asfalto marcito? ‘N se pol respirà! ma pel Ghinelli è solo ‘l vento che gira!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, il Questore sospende la licenza a un bar del centro: “ritrovo di persone pericolose”
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024