Ladri al camposanto: via le gronde, restano le bestemmie

Notte movimentata al cimitero della Misericordia di San Giovanni Valdarno, dove un manipolo di “professionisti del riciclo creativo” ha deciso di fare shopping di rame come se fosse Black Friday: via canali di gronda, via pluviali, via tutto quello che luccica più della tredicesima di un consigliere regionale.

Secondo il Corriere di Arezzo, i signori della notte hanno fatto un’operazione chirurgica: hanno aperto il cimitero, puntato le cappelle e la chiesa, e zac! Hanno lasciato i tetti nudi come il portafoglio a fine mese.

Risultato: danni sopra i 15 mila euro e cappelle che, alla prima pioggia, rischiano di fare il “battesimo alla rovescia”.

Per fortuna – dice il governatore della Confraternita, Massimo Cigolini – nessuna tomba è stata toccata.

E ci mancherebbe pure che i ladri si fossero messi a spostare i loculi: “Scusino, visto che siamo qui, un attimo di pazienza che si deve passare col furgone…”

Il bello?

Il furto è avvenuto proprio alla vigilia dell’inaugurazione delle nuove ambulanze, evento di festa per la Misericordia.

E infatti ora le ambulanze non servono solo ai vivi: anche alle cappelle, che dopo la scorreria avrebbero bisogno di un TSO edilizio.

I carabinieri indagano per risalire agli autori del gesto.

Si sospetta una banda specializzata: gente che il rame lo annusa a distanza, tipo tartufi.

Il prossimo passo? Forse installare gronde di plastica riciclata, così almeno se le rubano ci fanno poco: “Signori ladri, se vi servono, ve le carichiamo noi direttamente nel bagagliaio, ma lasciateci in pace il tetto!”

Intanto il Valdarno continua ad essere preda di furti di ogni genere: nelle case, nei cimiteri… manca solo che comincino a rubare i cartelli stradali per farci collezione.

E a quel punto, in assenza di indicazioni, il traffico diventerà libero come l’interpretazione di certi bilanci comunali.