10.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Novembre 17, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, il Questore sospende la licenza a un bar del centro: “ritrovo...

Arezzo, il Questore sospende la licenza a un bar del centro: “ritrovo di persone pericolose”

Provvedimento del Questore dopo i controlli della Polizia

Redazione
By Redazione

-

Il Questore della Provincia di Arezzo, Cristiano Tatarelli, ha disposto la sospensione della licenza di un bar del centro cittadino, ritenuto un punto di riferimento per persone pregiudicate o considerate pericolose. Il provvedimento arriva dopo una serie di controlli svolti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno evidenziato una situazione ritenuta incompatibile con le condizioni di sicurezza previste dalla normativa.

Secondo quanto accertato dagli agenti, il locale era diventato un abituale luogo di aggregazione per soggetti con precedenti penali, elemento che, unito alla mancata collaborazione del gestore con le Forze dell’Ordine, ha portato all’applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., lo strumento che consente alla Questura di intervenire quando un esercizio pubblico rappresenta un potenziale pericolo per l’ordine pubblico.

Non è la prima volta che il bar finisce nel mirino: negli anni scorsi era già stato colpito da un analogo provvedimento, sempre per motivazioni legate alla sicurezza.

La sospensione si inserisce nel quadro dei controlli intensificati dalla Questura di Arezzo, che negli ultimi mesi sta adottando misure più stringenti per prevenire situazioni di rischio e garantire la tranquillità dei cittadini.

Articoli correlati:

Ruba durante la Comunione e mentre si spengono le candele: ladro seriale accusato di 18 furti, due avvenuti in chiesa Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale Incidente tra auto e moto ad Arezzo: 24enne trasportata in ospedale Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato Arezzo, arrestato spacciatore in flagranza: sequestrati cocaina, hashish e contanti Terrore ad Arezzo: 55enne attende l’ex compagna fuori dal lavoro con una pistola, arrestato Incendio in un appartamento a Chiani: intervento dei Vigili del Fuoco, due persone controllate per inalazione di fumo Arezzo, furto al ristorante dell’Hotel Piero della Francesca: ladro forza gli infissi e porta via la cassa

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Droga dalla Valtiberina alla Valdichiana: tre arresti nel weekend dei Carabinieri
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024