Droga dalla Valtiberina alla Valdichiana: tre arresti nel weekend dei Carabinieri

Controlli intensificati nel fine settimana da parte dei Carabinieri delle Compagnie di Sansepolcro e Cortona hanno portato all’arresto di una giovane donna e di due uomini per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in un’operazione che ha interessato la Valtiberina e la Valdichiana.

Nel primo intervento, avvenuto nel territorio di Sansepolcro, i militari hanno notato un’utilitaria cambiare bruscamente direzione alla vista di un posto di controllo. Il comportamento sospetto ha spinto i Carabinieri a fermare il veicolo, dal quale proveniva un forte odore di sostanze stupefacenti.

Alla richiesta di sottoporsi al test per la verifica dell’eventuale guida sotto l’effetto di droga, il conducente, un 25enne, si è rifiutato. La successiva perquisizione personale e del mezzo ha permesso di trovare cocaina e ketamina nella disponibilità della passeggera, una 18enne della zona.

La perquisizione si è poi estesa all’abitazione, dove i militari hanno rinvenuto ulteriore ketamina, hashish, coltelli con residui di droga e materiale per il confezionamento delle dosi. La giovane è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, mentre al 25enne sono stati sequestrati veicolo e patente per il rifiuto di sottoporsi ai test previsti dalla normativa.

Nel corso di un’ulteriore attività di controllo, questa volta a Marciano della Chiana, i Carabinieri di Cortona hanno arrestato un 44enne trovato in possesso di hashish, diverse dosi di cocaina e strumenti per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 4.000 euro una volta immessa sul mercato.

Le operazioni rientrano nel quadro dei controlli mirati al contrasto dello spaccio nelle aree della Valtiberina e della Valdichiana, intensificati nei fine settimana.