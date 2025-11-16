Ciclista 58enne ferita in un incidente al Sodo: trasportata in codice 3 alle Scotte

Questa mattina, alle 10:42, il servizio di emergenza 118 dell’ASL TSE è stato attivato in località Sodo, nel comune di Cortona, per un incidente che ha coinvolto una ciclista. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio infermierizzato di Castiglion Fiorentino, l’elisoccorso Pegaso 1 e la polizia municipale.

La donna, 58 anni, ha riportato traumi tali da richiedere il trasferimento in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena tramite elisoccorso. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le cause dell’incidente.