Questa mattina, alle 10:42, il servizio di emergenza 118 dell’ASL TSE è stato attivato in località Sodo, nel comune di Cortona, per un incidente che ha coinvolto una ciclista. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio infermierizzato di Castiglion Fiorentino, l’elisoccorso Pegaso 1 e la polizia municipale.
La donna, 58 anni, ha riportato traumi tali da richiedere il trasferimento in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena tramite elisoccorso. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le cause dell’incidente.
Ciclista 58enne ferita in un incidente al Sodo: trasportata in codice 3 alle Scotte
Intervento del 118 in località Sodo dopo un grave incidente in bicicletta
-
Questa mattina, alle 10:42, il servizio di emergenza 118 dell’ASL TSE è stato attivato in località Sodo, nel comune di Cortona, per un incidente che ha coinvolto una ciclista. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio infermierizzato di Castiglion Fiorentino, l’elisoccorso Pegaso 1 e la polizia municipale.
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal