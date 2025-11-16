Escursionista 78enne cade nel bosco di Anghiari: recuperato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, con il distaccamento di Sansepolcro e l’elicottero Drago del nucleo aretino, sono intervenuti questa mattina in una zona boschiva particolarmente impervia nel comune di Anghiari per il recupero di un uomo rimasto ferito durante un’escursione.

Il 78enne, che faceva parte di un gruppo di camminatori, è caduto riportando un trauma al volto. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’infortunato, lo hanno stabilizzato e recuperato dalla zona difficile da percorrere, consegnandolo poi al personale sanitario presente sul posto per le cure e il successivo trasporto.