Arezzo a testa alta: a Perugia un solo tiro in porta, ma è 0-0!

Al Pian di Massiano ne esce uno 0-0 che sa di occasione mancata… da parte del Perugia!
Sì, perché in novanta minuti le due squadre producono un solo tiro in porta a testa, e quello decisivo — l’unico dei padroni di casa — arriva addirittura all’ultimo secondo, deviato sulla traversa da un super Venturi.
Il Perugia imposta la gara sul fisico e sul contatto continuo. Sin dai primi minuti l’obiettivo sembra chiaro: spezzare il nostro gioco. Guccione viene steso subito e finisce ammonito troppo presto, con tutte le difficoltà del caso, essendo in diffida. L’arbitro De Angeli non trova mai il polso del match e resta intrappolato nel ritmo spezzettato imposto dagli umbri.
L’unica vera palla gol amaranto capita sui piedi di Chierico alla fine del primo tempo: si inserisce bene, ma Angella gli sbarra la strada. Poi diventa complicato creare, perché i nostri esterni, a piedi invertiti, vengono raddoppiati sistematicamente, senza possibilità di arrivare sul fondo per servire Cianci, ancora troppo isolato lì davanti — il problema che ci portiamo dietro da inizio stagione.
Nessun appunto per i nostri: mister e squadra ci provano in ogni modo, ma l’espulsione di Iaccarino spezza ogni possibilità di costruire qualcosa di più concreto, anche se poi arriva anche il rosso per Manzari che ristabilisce la parità numerica. Forse, con i “piedi giusti” sugli esterni, avremmo potuto creare cross più pericolosi: da elogiare comunque la prova solida di De Col, uno dei migliori.
Venturi salva il risultato al 90′ con un intervento incredibile sulla traversa: il suo “lancio d’oro” merita mezzo voto in più.
Si torna a casa con un punto, ma senza rimpianti: testa alta, grinta e identità. Avanti così!
LE PAGELLE AMARANTO
- Venturi 6,5
- De Col 6 (6,5 per il “lancio d’oro”)
- Gilli 6
- Gigli 6
- Righetti 6
- Mawuli 6
- Guccione 6
- Iaccarino n.c.
- Chierico 6
- Pattarello 6
- Cianci 6
- Tavernelli 6
- Varela 6
Arbitro De Angeli: 6––
Oggi non ci ha capito molto…
I MIGLIORI:
De Col e Venturi — 6,5
FORZA AREZZO! Sempre con voi.
Foto: S.S. Arezzo