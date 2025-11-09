Notte di paura tra Valdarno e Valtiberina: raffica di furti nelle villette

Ancora ore di terrore nell’Aretino. Nelle ultime notti una banda di ladri ha messo a segno una serie di furti e assalti nelle abitazioni tra San Giovanni Valdarno e l’Alto Tevere toscano, gettando nel panico numerose famiglie.

A Ponte alle Forche, nel tardo pomeriggio, tre villette sono state prese d’assalto approfittando del buio. I malviventi hanno agito in rapidità: porte forzate, stanze messe sottosopra e bottini composti da contanti, preziosi e monili in oro. Poco distante, in via Siena, un’altra casa è stata svaligiata con la stessa modalità.

Nella notte tra venerdì e sabato, invece, è stata la Valtiberina a finire nel mirino: tra Caprese Michelangelo e Pieve Santo Stefano si contano sette tentativi di furto, di cui uno andato a segno. Prima del blitz i ladri avrebbero rubato un’auto a Caprese, utilizzandola per spostarsi fino a Pieve Santo Stefano; qui si sono intrufolati in una villetta, rovistando ovunque e consumando perfino delle merendine trovate in dispensa. L’auto è stata ritrovata poco dopo, senza danni.

I Carabinieri indagano a ritmo serrato per risalire agli autori delle incursioni, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti.