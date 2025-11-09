ACF Arezzo, sfuma la vittoria nel finale: a Brescia è 2-2

L’ACF Arezzo torna dalla trasferta di Brescia con un pareggio amaro: le reti di Lorieri e Tuteri non bastano a conquistare i tre punti. Le padrone di casa trovano il definitivo 2-2 all’89’, con la doppietta di Magri che riequilibra il match dell’ottava giornata di campionato.

Brescia – ACF Arezzo 2-2

Marcature

11′ Lorieri (AR)

43′ Magri rig. (BR)

63′ Tuteri (AR)

89′ Magri (BR)

Ammonite

Toma (24′), Cacciamali (73′), Zenoni (75′), Ghio (78′), Tuteri (90′)

Primo tempo

Il Brescia parte forte: al 4′ Mariani si presenta sola davanti a Di Nallo, che salva deviando in angolo. L’Arezzo risponde subito con un tiro di Razzolini che sfiora il palo.

All’11’ arriva il vantaggio amaranto: Barsali serve Tamburini in area, la difesa bresciana non libera e Lorieri è rapida a insaccare da pochi passi.

Al 21′ l’Arezzo sfiora il raddoppio ancora con Lorieri, fermata da Tasselli.

Le amaranto continuano a spingere e al 35′ Razzolini va vicina al gol, deviata di poco sul fondo. Nel finale il Brescia si fa vivo: al 40′ una deviazione rischia l’autogol, palla in angolo.

Al 43′ Magri dal dischetto sigla l’1-1.

Secondo tempo

L’Arezzo riparte con convinzione. Al 45′ Lorieri serve un buon pallone in area, ma Tasselli blocca.

Le amaranto continuano a rendersi pericolose: al 60′ un cross insidioso attraversa l’area senza trovare la deviazione.

Al 63′ arriva il nuovo vantaggio: ancora Lorieri dalla sinistra pennella in area per Tuteri, che controlla e batte Tasselli per l’1-2.

Al 75′ l’occasione del possibile tris capita a Tamburini, ma Tasselli si supera e salva il Brescia.

Le padrone di casa reagiscono nel finale: all’82’ una conclusione termina sopra la traversa, poi all’86’ Cacciamali fallisce il pari nell’1 contro 1.

L’episodio decisivo arriva però all’89’: Magri controlla e trova l’angolo alto con un destro potente che vale il 2-2.

Nel recupero il Brescia sfiora addirittura il sorpasso di testa, palla fuori di poco.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per l’Arezzo, avanti due volte e raggiunto solo nel finale.

Da segnalare le ottime prove di Lorieri, protagonista su entrambe le reti, e di Tuteri. Buona personalità della squadra, che ha creato diverse occasioni ma non è riuscita a mettere in sicurezza il risultato.