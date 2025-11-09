ACF Arezzo, sfuma la vittoria nel finale: a Brescia è 2-2

L’ACF Arezzo torna dalla trasferta di Brescia con un pareggio amaro: le reti di Lorieri e Tuteri non bastano a conquistare i tre punti. Le padrone di casa trovano il definitivo 2-2 all’89’, con la doppietta di Magri che riequilibra il match dell’ottava giornata di campionato.
Brescia – ACF Arezzo 2-2
Marcature
- 11′ Lorieri (AR)
- 43′ Magri rig. (BR)
- 63′ Tuteri (AR)
- 89′ Magri (BR)
Ammonite
Toma (24′), Cacciamali (73′), Zenoni (75′), Ghio (78′), Tuteri (90′)
Primo tempo
Il Brescia parte forte: al 4′ Mariani si presenta sola davanti a Di Nallo, che salva deviando in angolo. L’Arezzo risponde subito con un tiro di Razzolini che sfiora il palo.
All’11’ arriva il vantaggio amaranto: Barsali serve Tamburini in area, la difesa bresciana non libera e Lorieri è rapida a insaccare da pochi passi.
Al 21′ l’Arezzo sfiora il raddoppio ancora con Lorieri, fermata da Tasselli.
Le amaranto continuano a spingere e al 35′ Razzolini va vicina al gol, deviata di poco sul fondo. Nel finale il Brescia si fa vivo: al 40′ una deviazione rischia l’autogol, palla in angolo.
Al 43′ Magri dal dischetto sigla l’1-1.
Secondo tempo
L’Arezzo riparte con convinzione. Al 45′ Lorieri serve un buon pallone in area, ma Tasselli blocca.
Le amaranto continuano a rendersi pericolose: al 60′ un cross insidioso attraversa l’area senza trovare la deviazione.
Al 63′ arriva il nuovo vantaggio: ancora Lorieri dalla sinistra pennella in area per Tuteri, che controlla e batte Tasselli per l’1-2.
Al 75′ l’occasione del possibile tris capita a Tamburini, ma Tasselli si supera e salva il Brescia.
Le padrone di casa reagiscono nel finale: all’82’ una conclusione termina sopra la traversa, poi all’86’ Cacciamali fallisce il pari nell’1 contro 1.
L’episodio decisivo arriva però all’89’: Magri controlla e trova l’angolo alto con un destro potente che vale il 2-2.
Nel recupero il Brescia sfiora addirittura il sorpasso di testa, palla fuori di poco.
Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per l’Arezzo, avanti due volte e raggiunto solo nel finale.
Da segnalare le ottime prove di Lorieri, protagonista su entrambe le reti, e di Tuteri. Buona personalità della squadra, che ha creato diverse occasioni ma non è riuscita a mettere in sicurezza il risultato.