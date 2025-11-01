15.7 C
Come al Saracino, l’Arezzo ha marcato 5 gol!

Partita da applausi al Comunale: l’Arezzo travolge il Campobasso 5-1 tra gol, spettacolo e una curva in festa

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

 Al Comunale serata di gloria amaranto

Cinquina amaranto al Comunale: Campobasso travolto, pubblico in delirio e pappagallino Lucy promosso a nuovo talismano!

Parte fortissimo l’Arezzo, che nei primi tre minuti gioca un calcio spumeggiante: De Col mette in mezzo, Chierico arriva un soffio in ritardo, poi Tavernelli ci prova ma trova il muro molisano.
La fascia destra è un’autostrada: Righetti e Tavernelli fanno sfracelli, recupera ancora Tavernelli, cross di Righetti e Cianci schiaccia di testa sul secondo palo. Gol! Amaranto avanti, e lo stadio già canta.

Il resto del primo tempo è gestione: Chiosa e Gilli fanno buona guardia, mentre Tavernelli, sul finale, rientra e spara di poco alto.
Nella ripresa, la musica continua: Righetti, Chierico e Tavernelli dialogano a memoria, e al 52′ Cianci vede il portiere fuori dai pali e lo beffa con un tiro d’effetto. 2-0. Roba d’autore.

Dentro Ravasio e Iaccarino per Cianci e Guccione. Passano cinque minuti e al 63′ Pattarello spacca la porta e festeggia con un salto mortale all’indietro. È delirio amaranto!
Unico neo della serata: una sbavatura di Gilli permette a Martignaghi di accorciare da fuori area, 3-1. Ma l’Arezzo non molla: entra Tito per Righetti, e ancora Pattarello, rasoterra chirurgico, fa 4-1.
Nel finale spazio a Varela, che si procura un rigore trasformato da Ravasio. 5-1 e tutti sotto la curva: applausi, cori e abbracci.

E ora… i votoni di Cesare 

Venturi 6 – Inoperoso. Tocca la palla più coi piedi che con le mani.
De Col 7 – Crossa, spinge, e sulla sua fascia non passa nemmeno l’aria.
Gilli 6 – Qualche sbavatura, ma resta un mastino.
Chiosa 6,5 – Solido come sempre, l’usato sicuro della difesa.
Righetti 7 – Corre, lotta, triangola: un mediano aggiunto con motore diesel.
Mawuli 6 – Gamba di ferro, arpiona palloni e li serve puliti.
Guccione 6,5 – Elegante e concreto, gestisce bene il gioco tra le linee.
Chierico 7 – Ovunque nel secondo tempo: motorino inesauribile.
Tavernelli 6,5 – Crea spazi, rincorre palloni e non si ferma mai.
Cianci 7 – Due gol di esperienza e mestiere. Cattivo quanto basta.
Pattarello 7 – Devastante. Corre, segna e fa acrobazie. Una trazione anteriore con turbo.
Ravasio 6,5 – Entra e segna. E già basta.
Iaccarino 6,5 – Si muove bene tra le linee, sfiora il gol.
Gigli 6,5 – Ordinato e concentrato.
Varela 7 – Si guadagna un rigore e forse pure un altro. Sempre velenoso.
Bucchi 7 – Squadra brillante, schemi chiari, lettura perfetta. Applausi.
Io 6 – Pensavo fosse più ostica… non “ostrica” la partita! 🦪
Lucy, il mio pappagallino 7 – Aveva previsto i gol di Cianci. E non sbaglia mai un pronostico!

P.S.: Per il Lancio d’Oro, in classifica entra anche De Col: 8 punti meritati!

