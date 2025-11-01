15.7 C
Comune di Arezzo
sabato, Novembre 1, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaOttantenne cade da un olivo a Monte Giovi: soccorso dai Vigili del...

Ottantenne cade da un olivo a Monte Giovi: soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato a Careggi con l’elisoccorso

L’uomo, 80 anni, stava raccogliendo le olive quando è caduto da circa quattro metri. Soccorso in una zona difficile da raggiungere, è stato trasportato a Careggi con l’elisoccorso Pegaso

Redazione
By Redazione

-

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta in località Monte Giovi, nel comune di Subbiano, per soccorrere un uomo caduto da un olivo in una zona impervia.

L’anziano, un ottantenne del posto, si trovava impegnato nella raccolta delle olive quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato dalla pianta da un’altezza di circa quattro metri.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’infortunato e, in collaborazione con il personale sanitario del 118, lo hanno immobilizzato e trasportato a piedi attraverso l’oliveta fino all’ambulanza.

Vista la gravità delle ferite riportate, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Articoli correlati:

Grave incidente al crossodromo Miravalle: minore elitrasportato a Careggi Incidente sulla SP 208 a Chiusi della Verna: grave un motociclista trasportato a Careggi in codice rosso Incidente in moto a Civitella e ciclista investito ad Arezzo: una donna è grave Incidente in bicicletta nei boschi di Cavriglia: 41enne trasportato a Careggi in codice giallo Monterchi, uomo travolto da trattore: 40enne in codice 3 trasferito con l’elisoccorso Marciano della Chiana: investito pedone, 57enne trasportato alle Scotte con Pegaso 2 Cade in bici a la Consuma, 63enne trasportato alle Scotte in codice 2 Auto si ribalta a Creti: 54enne trasportato in codice 2 a Le Scotte

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo travolge il Campobasso: cinque schiaffi e applausi a scena aperta
Articolo successivo
Come al Saracino, l’Arezzo ha marcato 5 gol!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024