HomeIn primo pianoCinquina amaranto: l’Arezzo travolge il Campobasso 5-1

Cinquina amaranto: l’Arezzo travolge il Campobasso 5-1

Spettacolo al Comunale: l’Arezzo domina e rifila una cinquina al Campobasso con doppiette di Cianci e Pattarello, sigillo finale di Ravasio su rigore

Marco Rosati
By Marco Rosati

-

Una partita perfetta: Cianci e Pattarello in doppia cifra, Ravasio chiude dal dischetto. Amaranto padroni dal primo all’ultimo minuto.

Il ruggito amaranto

L’Arezzo gioca la partita perfetta e rifila cinque reti al Campobasso.
Al di là del risultato, è la prestazione dell’undici di Bucchi a far rumore: intensità, qualità e dominio costante.
Merito anche ai molisani, venuti a giocarsela a viso aperto e non per difendere uno 0-0, ma contro questa Arezzo c’era ben poco da fare.

Partenza sprint

Gli amaranto partono fortissimo: dopo soli due minuti De Col mette una palla in area, Chierico e Tavernelli sfiorano il vantaggio per un soffio.
Un minuto dopo è Pattarello a servire Tavernelli al limite, ma il tiro viene murato.
Al 6′ brivido per l’Arezzo: su un intervento dubbio a centrocampo nasce un cross molisano che attraversa tutta l’area, senza però trovare deviazioni.

Cianci apre la festa

Al 15′ Tavernelli pesca Cianci in area: colpo di testa angolato, Tantalocchi sorpreso e palla in rete. 1-0 e Comunale in delirio!
Dopo il vantaggio, l’Arezzo controlla e concede poco o nulla. Il primo tempo si chiude con la sensazione chiara: la capolista comanda il gioco e aspetta solo il momento per colpire ancora.

Doppietta d’autore

Nella ripresa dentro Gigli per Chiosa, e al 7′ ecco il bis: Cianci vede il portiere fuori posizione e inventa un tiro-cross che si infila sotto l’incrocio. Capolavoro e doppietta personale!
Standing ovation al 13′ quando lascia il campo a Ravasio.

Pattarello devastante

Al 18′ Righetti ruba palla a centrocampo, parte in progressione e serve Pattarello: sinistro immediato, deviazione e palla in rete. 3-0!
Il Campobasso accorcia con Magnaghi, bravo ad approfittare di un’incertezza difensiva: è la prima rete subita dall’Arezzo nel secondo tempo in tutto il campionato.

Ma gli amaranto non mollano: al 31′ Pattarello replica con la sua specialità. Parte da destra, si accentra e spara sotto la traversa. 4-1 e doppietta anche per lui!

Espulsione e sigillo finale

Al 38′ Leonetti atterra Gigli: inizialmente solo punizione, ma Bucchi chiede la revisione VAR FVS.
L’arbitro Di Reda rivede l’azione ed espelle l’attaccante molisano.
Proteste furibonde in panchina e un dirigente ospite finisce negli spogliatoi.

Al 42′ Varela entra in area, viene steso: rigore netto. Ravasio dal dischetto non sbaglia. 5-1 e tutti sotto la curva!

Una squadra da applausi

L’Arezzo di oggi ha dato spettacolo: prestazione corale, gioco fluido e spirito da capolista vera.
Difficile trovare il migliore in campo: tutti sopra la sufficienza piena.

Cianci torna protagonista con esperienza e fiuto del gol.
Mawuli mastino a centrocampo, recupera e imposta senza sbagliare.
Righetti firma l’azione del 3-0 con una cavalcata da manuale.
E Pattarello, oltre ai due gol, aiuta pure in difesa: instancabile e generoso.

Ora lo sguardo va avanti

Domani riflettori su Ravenna–Ascoli: qualunque sia il risultato, l’Arezzo resterà primo in solitaria, ma seguirà con interesse lo scontro diretto, visto il margine minimo sulle inseguitrici.
Nel frattempo, la curva canta e il Comunale festeggia: cinquina e primato. Amaranto più vivi che mai!

