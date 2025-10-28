Extraprofitti da 112 miliardi: banche e assicurazioni brindano, lo Stato resta a secco

Negli ultimi tre anni, banche e assicurazioni hanno accumulato extraprofitti per circa 112 miliardi di lire (convertiti in euro, si parla comunque di cifre da capogiro).

Non grazie a miracoli di efficienza o a prodotti innovativi, ma principalmente tramite l’acquisto dei crediti fiscali legati al Superbonus 110%.

In pratica, le imprese hanno ceduto i bonus edilizi a banche e assicurazioni, che li hanno poi scalati dalle proprie imposte.

Risultato? Tasse non versate per pari valore.

Una montagna di denaro che lo Stato avrebbe dovuto incassare — e che invece è rimasta nelle mani del sistema finanziario.

Il meccanismo ha sì rilanciato il comparto edilizio, ma a un prezzo fiscale altissimo.

Ogni credito acquistato equivale a un mancato gettito per l’erario, e a lungo termine questo significa meno fondi per sanità, scuola e servizi pubblici.

E se domani lo Stato decidesse di replicare il modello del 110% per rilanciare l’industria o l’occupazione, il rischio sarebbe ancora più grande:

i governi futuri si troverebbero con meno entrate e più debiti, esattamente come chi cerca di portarsi a casa l’acqua del mare col colapasta.

Dietro la facciata dei numeri positivi e dell’attività economica in crescita, si nasconde una voragine fiscale.

Un incentivo senza una strategia di rientro chiara si trasforma in una trappola per i conti pubblici.

Perché ogni volta che si promette il 110%, qualcuno oggi guadagna… ma qualcun altro domani dovrà pagare il conto.