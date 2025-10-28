17.4 C
Extraprofitti da 112 miliardi: banche e assicurazioni brindano, lo Stato resta a secco

Il gossip di Cesare Fracassi
I crediti fiscali generati dal Superbonus 110% hanno gonfiato i bilanci degli istituti finanziari, ma svuotato le casse pubbliche. Una strategia che oggi somiglia più a un colapasta che a un piano economico

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi

-

Negli ultimi tre anni, banche e assicurazioni hanno accumulato extraprofitti per circa 112 miliardi di lire (convertiti in euro, si parla comunque di cifre da capogiro).
Non grazie a miracoli di efficienza o a prodotti innovativi, ma principalmente tramite l’acquisto dei crediti fiscali legati al Superbonus 110%.

In pratica, le imprese hanno ceduto i bonus edilizi a banche e assicurazioni, che li hanno poi scalati dalle proprie imposte.
Risultato? Tasse non versate per pari valore.
Una montagna di denaro che lo Stato avrebbe dovuto incassare — e che invece è rimasta nelle mani del sistema finanziario.

Il meccanismo ha sì rilanciato il comparto edilizio, ma a un prezzo fiscale altissimo.
Ogni credito acquistato equivale a un mancato gettito per l’erario, e a lungo termine questo significa meno fondi per sanità, scuola e servizi pubblici.

E se domani lo Stato decidesse di replicare il modello del 110% per rilanciare l’industria o l’occupazione, il rischio sarebbe ancora più grande:
i governi futuri si troverebbero con meno entrate e più debiti, esattamente come chi cerca di portarsi a casa l’acqua del mare col colapasta.

Dietro la facciata dei numeri positivi e dell’attività economica in crescita, si nasconde una voragine fiscale.
Un incentivo senza una strategia di rientro chiara si trasforma in una trappola per i conti pubblici.
Perché ogni volta che si promette il 110%, qualcuno oggi guadagna… ma qualcun altro domani dovrà pagare il conto.

Articolo precedente
Panno Casentino, Savelli rilancia da Prato ma la Regione richiama l’azienda: “ritiri i licenziamenti”
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
Dello stesso autore

