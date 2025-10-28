17.4 C
Comune di Arezzo
martedì, Ottobre 28, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàPanno Casentino, Savelli rilancia da Prato ma la Regione richiama l’azienda: “ritiri...
Stia Panno del Casentino

Panno Casentino, Savelli rilancia da Prato ma la Regione richiama l’azienda: “ritiri i licenziamenti”

Dopo la liquidazione della Manifattura di Soci, la Tacs annuncia la continuità della produzione. Cgil e Regione Toscana chiedono di tutelare i lavoratori e di avviare un vero piano industriale per il rilancio del panno

Redazione
By Redazione

-

Il panno Casentino prova a non arrendersi.

Dopo la liquidazione della Manifattura di Soci, il cuore produttivo della storica stoffa arancione, il titolare della Tacs, Massimo Savelli, rilancia: la produzione continuerà, anche se fuori dal Casentino.

“Il Panno Casentino non finisce qui – dichiara Savelli –. Quel tipo di lavorazione può essere svolta anche da altre fabbriche toscane, soprattutto a Prato. Quindi per noi la produzione continua. Abbiamo ricevuto decine di messaggi e telefonate: la Tacs non chiude, restiamo attivi come sempre, dal 1962, quando mio padre fondò l’azienda.”

La Tacs, che impiega undici dipendenti e gestisce punti vendita anche a Poppi e Firenze, guarda dunque verso nuovi orizzonti.

“Siamo un’azienda sana – continua Savelli –, paghiamo regolarmente stipendi e quattordicesima. Speriamo che la Manifattura riparta, ma se non accadrà, ci rivolgeremo a Prato. Lì abbiamo già contatti con aziende che possono garantire continuità. Non sarà la stessa macchina arricciatrice di Soci, ma meglio così che chiudere.”

Una prospettiva che non convince Claudio Grisolini, titolare della Tessilnova, storica ditta che vende il prodotto finito nei colori tradizionali del panno:

“Un panno prodotto altrove non avrebbe la stessa qualità. Quando provammo a farlo fuori dal Casentino, i clienti si lamentarono. Il nostro è un mercato di fascia alta: non possiamo offrire un tessuto diverso da quello originale. E oggi, con la Manifattura ferma da mesi, le scorte sono praticamente finite.”

Sulla vicenda interviene anche la Cgil di Arezzo.
Il segretario provinciale Alessandro Tracchi sottolinea l’urgenza di agire, partendo dalla tutela dei dipendenti:

“Il panno del Casentino non può diventare un’icona vuota. Il primo passo è il ritiro immediato dei licenziamenti dei tredici lavoratori e l’attivazione degli ammortizzatori sociali. Poi serve un piano industriale serio, non l’attesa di un ‘cavaliere bianco’. Il futuro del panno è nelle mani dell’azienda, dei lavoratori e del sistema economico locale. Le istituzioni e le imprese devono smettere con la nostalgia e passare a proposte concrete.”

Tracchi chiede la ripresa del tavolo regionale e un impegno condiviso tra azienda, sindacati e istituzioni per costruire un piano che salvi l’intera filiera.

A raccogliere l’appello del sindacato è arrivata anche la Regione Toscana, che ha annunciato l’apertura immediata di un tavolo di confronto.
Il consigliere del presidente Eugenio Giani per il lavoro e le crisi aziendali, Valerio Fabiani, ha confermato la volontà di sostenere i lavoratori e rilanciare la filiera del panno.

“Chiediamo il ritiro dei licenziamenti e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali – dichiara Fabiani –. La Manifattura deve predisporre un piano industriale che guardi al rilancio del panno misurandosi con le difficoltà reali. Serve un’operazione verità che dica con trasparenza quali problemi hanno portato a questa situazione.”

Fabiani ricorda che la Regione “c’è come sempre, accanto ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali” e che il tavolo è già stato convocato.

“Negli ultimi anni – aggiunge – abbiamo lavorato per creare sinergie nella filiera, intercettare potenziali investitori e sostenere il settore. Ora serve uno sforzo da parte dell’azienda: il futuro del panno dipende dalla responsabilità di tutti.”

Tra speranze, strategie e polemiche, il panno Casentino, simbolo della tradizione manifatturiera toscana, vive uno dei momenti più delicati della sua storia.
Che il suo futuro passi da Stia o da Prato, l’obiettivo comune resta lo stesso: salvare un’eccellenza che da oltre un secolo racconta identità, lavoro e ingegno del territorio.

Articoli correlati:

Ciclopista dell’Arno: in arrivo 1,6 milioni dalla Regione per completare il tratto Casentino Premiazione nazionale del Progetto “PretenDiamo Legalità”: il Convitto Nazionale di Arezzo vince con un elaborato su disabilità e inclusione Agrikids: oltre 700 bambini alla scoperta della sostenibilità con Coldiretti e Zero Spreco “Commercianti sentinelle del centro”: ad Arezzo parte il progetto per una città più sicura Mattarella apre YouTopic Fest 2025: in marcia per la pace oltre 5.000 giovani da tutto il mondo Patrizio Bertelli punta sull’ex Lebole: firmato preliminare d’acquisto da 8 milioni Disagi sui treni tra Toscana e Umbria: 31 sindaci chiedono un tavolo urgente al Ministero Controlli urgenti sull’area Sacci: il sindaco di Chiusi della Verna sollecita interventi per salute e ambiente

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Ginnastica Petrarca protagonista agli interregionali: medaglie e finali nazionali per gli atleti amaranto
Articolo successivo
Extraprofitti da 112 miliardi: banche e assicurazioni brindano, lo Stato resta a secco
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024