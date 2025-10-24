18.6 C
Piazza Grande ritrova il suo “Petrone”: installata la nuova copia della storica colonna

Conclusi i lavori di sostituzione del monumento simbolo di Arezzo. L’intervento, realizzato in collaborazione con la Soprintendenza, garantisce fedeltà all’originale del 1932. A breve il restauro del basamento

Si è conclusa oggi l’installazione della nuova copia del “Petrone”, conosciuto anche come “Colonna Infame”, uno dei simboli più iconici di Piazza Grande. L’intervento segna un importante passo nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della città.

La precedente colonna, risalente al 1932, presentava un avanzato stato di degrado, come confermato dalle indagini e dalle prove diagnostiche condotte negli ultimi anni. Le analisi avevano infatti evidenziato patologie diffuse, tali da compromettere non solo l’aspetto estetico del monumento ma anche la sua stabilità strutturale.

Per garantire la conservazione e la sicurezza, è stata quindi decisa la sostituzione dell’elemento con una riproduzione fedele all’originale, progettata e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Un contributo decisivo è arrivato dal ritrovamento dei disegni originali presso l’Archivio Storico, che ha consentito una ricostruzione estremamente accurata nei materiali e nelle proporzioni.

«Nei prossimi giorni – ha annunciato l’assessore Alessandro Casi – prenderanno il via anche i lavori di restauro e consolidamento del basamento, che permetteranno di restituire al monumento e alla piazza la piena integrità e il suo valore storico e simbolico».

