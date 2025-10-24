A Capolona tornano “Le stelle del ring”: nove incontri tra professionisti per il gran galà della kickboxing

Nove incontri tra professionisti accenderanno l’edizione 2025 de “Le stelle del ring”, il tradizionale appuntamento con la grande kickboxing organizzato dal Team Jakini in collaborazione con il Comune di Capolona. L’evento, giunto alla trentaduesima edizione, andrà in scena sabato 1 novembre alle ore 17.00 nella palestra “Garibaldi” e riunirà sul ring alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale e internazionale.

Il programma prevede sette match maschili e due femminili, promettendo spettacolo, intensità agonistica e fair play in un contesto che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia.

Tra i protagonisti più attesi figurano Sebastian Vasilovici e Antonio Baiculescu, portacolori del Team Jakini, che combatteranno davanti al pubblico di casa rispettivamente contro Yunes El Ramy (Team Delvecchio, -72kg) e Alessandro Franquillo (Team Curci, -71kg).

Gli altri incontri vedranno impegnati:

Riccardo Alpaca (Team Curci) vs Maksymilian Okon (Team Driss) nei -64kg,

(Team Curci) vs (Team Driss) nei -64kg, Fizi Balaj (Black Eagle Gym) vs Antonio Kuqo (Rhodigium Boxe) nei -64kg,

(Black Eagle Gym) vs (Rhodigium Boxe) nei -64kg, Alex Ghita (Siam Gym Pistoia) vs Francesco Fabbris (Diamond Gym Venezia) nei -63,5kg,

(Siam Gym Pistoia) vs (Diamond Gym Venezia) nei -63,5kg, Lorenzo Manfredi (Gladiatori del Ring 77) vs Gheorge Cuculescu (Team Driss) nei -76kg,

(Gladiatori del Ring 77) vs (Team Driss) nei -76kg, Pietro Spadone (Team Monis) vs Francesco Barbieri (Diamond Gym Venezia) nei -62kg.

Le due sfide femminili saranno tra Valentina Cancello (Team Vivenzio) e Anita Privitera (Combat Team Bertei) nei -69kg, e tra Giulia Pepsini (Team Curci) e Houda Boutebdja (Team Knockout) nei -55kg.

«Un evento come Le stelle del ring – sottolinea il sindaco di Capolona Mario Francesconi – rappresenta un’importante vetrina sportiva per il nostro territorio e un’occasione di crescita per la comunità. Lo sport è un potente strumento educativo che trasmette disciplina, rispetto e spirito di squadra. Manifestazioni di questo livello contribuiscono anche alla valorizzazione del territorio, attirando atleti e appassionati da tutta Italia, con ricadute positive sul piano turistico ed economico».

L’amministrazione comunale rinnova così la collaborazione con Nicola Sokol Jakini per un evento che unisce passione, professionalità e promozione del territorio.