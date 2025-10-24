18.6 C
Comune di Arezzo
venerdì, Ottobre 24, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàSaione, piena sintonia tra Comune e commercianti su riqualificazione e rilancio del...

Saione, piena sintonia tra Comune e commercianti su riqualificazione e rilancio del quartiere

Incontro tra l’Amministrazione comunale e gli operatori economici alla presenza del vicesindaco Tanti e dell’assessore Casi. Obiettivo: rendere Saione più accogliente, attrattiva e vivace

Redazione
By Redazione

-

Si è svolto questa mattina l’incontro tra l’Amministrazione comunale e i commercianti di Saione, alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti e dell’assessore Alessandro Casi. Un appuntamento definito da entrambi come un momento di confronto costruttivo e di piena collaborazione, finalizzato a condividere obiettivi e strategie per il futuro del quartiere.

Nel corso della riunione è stato confermato l’impegno del Comune nella realizzazione del progetto di riqualificazione della piazza di Saione, considerato un passaggio fondamentale per la valorizzazione dell’intero contesto urbano.

Da parte dei commercianti sono arrivate proposte e contributi concreti orientati al miglioramento dell’immagine complessiva del quartiere e al rafforzamento delle attività economiche che vi operano.

«È stato un incontro positivo e caratterizzato da un’ampia convergenza di intenti – hanno dichiarato Tanti e Casi – che ha riconosciuto il valore di un percorso capace di unire rigenerazione urbana e sviluppo economico, con l’obiettivo di rendere Saione sempre più accogliente, attrattiva e vivace. Il progetto punta a coniugare la qualità degli spazi pubblici con nuove opportunità per le imprese del territorio».

Articoli correlati:

Cantiere di via Fiorentina: nasce un tavolo permanente con le categorie economiche Cortona, completati i lavori di riqualificazione energetica e urbana negli alloggi ERP di Camucia Ponte alla Chiassa, nessuna proposta idonea per il rilancio dell’area sportiva comunale San Donato, via al nuovo blocco operatorio: da giovedì i primi interventi nelle sale hi-tech Un aiuto concreto per i gatti del Rifugio Cinni: 4.000 euro dal Comune di Arezzo Giovani voci contro la guerra: due studenti aretini premiati a Firenze nel concorso ANVCG Toscana Premiazione nazionale del Progetto “PretenDiamo Legalità”: il Convitto Nazionale di Arezzo vince con un elaborato su disabilità e inclusione Agrikids: oltre 700 bambini alla scoperta della sostenibilità con Coldiretti e Zero Spreco

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Addio al panno del Casentino: chiude la Manifattura, a casa gli ultimi 13 lavoratori
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024