Omicidio Guerrina Piscaglia, padre Graziano condannato a risarcire i familiari: 650mila euro per sorelle e nipoti

Nuova condanna civile per padre Graziano Alabi, l’ex parroco di Ca’ Raffaello riconosciuto colpevole dell’omicidio di Guerrina Piscaglia, la casalinga di Novafeltria scomparsa l’1 maggio 2014 e mai ritrovata.

Il Tribunale di Arezzo ha disposto un risarcimento di 650mila euro a favore delle sorelle e dei nipoti della vittima. Si tratta di una nuova sentenza dopo quella, emessa nei mesi scorsi, che aveva già riconosciuto una cifra simile al marito di Guerrina, Mirco Alessandrini.

Le azioni legali avevano coinvolto anche la Diocesi locale, ma i giudici toscani hanno escluso ogni sua responsabilità, stabilendo che l’omicidio non fu agevolato né reso possibile dal ruolo sacerdotale di Alabi.

Padre Graziano, di origine congolese, sta scontando 25 anni di reclusione nel carcere di Rebibbia, condanna definitiva pronunciata nel 2019 dalla Corte di Cassazione per omicidio volontario e soppressione di cadavere. Il corpo di Guerrina non è mai stato ritrovato, ma gli inquirenti ricostruirono una relazione tra i due e numerosi tentativi di depistaggio da parte del religioso.

La decisione del tribunale rappresenta un nuovo capitolo nel caso Piscaglia, che undici anni dopo la scomparsa continua a scuotere la comunità di Novafeltria e i familiari della donna, oggi destinatari di un ulteriore riconoscimento civile.