Comune di Arezzo
venerdì, Ottobre 24, 2025
Arezzo brucia di gioia: l’inceneritore si fa grosso e la differenziata… fa acqua da tutte le parti!

Tra Regione che dice “vai tranquillo”, filtri miracolosi e cassonetti che traboccano, il ciclo dei rifiuti aretino pare più un circo che un sistema ecologico. E a rimetterci, come sempre, tocca a chi respira

Gianni Bufaloni
-

I “complimenti” arrivano dal consigliere Menchetti, che nella sua nota spara a zero su inceneritore e raccolta differenziata: “Altro che progresso, qui s’è passati dal raddoppio al triplo fumo!”

A San Zeno s’è fatta la magia: da una fornacina che bruciava 45mila tonnellate l’anno, siamo passati a una bestia che se ne pappa 120mila. ‘Na roba da Guinness del cassonetto!
La Regione Toscana, tutta bella sorridente, ha detto “vai tranquillo” ad Aisa: “bruciate pure, che tanto i filtri son miracolosi e l’aria sarà più pulita d’un campo di lavanda”. Peccato che gli studi dicano il contrario… ma si sa, tra un comitato e un comitatino, la salute è sempre l’ultimo dei pensieri, no?

Intanto il presidente d’Aisa stappa lo spumante: “abbiamo triplicato!”, dice tutto felice. E la gente? Si becca triplo fumo e tripla puzza. Perché, come dice il proverbio del popolo: non c’è due (linee) senza tre (bruciate bene!)

E mentre da una parte s’arrostisce, dall’altra si canta vittoria per la raccolta differenziata. L’assessore al ciclo dei rifiuti (forse del circo) sventola numeri come fossero coriandoli, dicendo che Arezzo è un modello. Peccato che il rapporto Ecosistema Urbano 2025 lo smentisca come un babbeo: la differenziata arranca, i cassonetti scoppiano, e la qualità fa ridere anche i gabbiani.

E qui viene la chicca: i rifiuti calano (dice l’Ispra), ma aumentano sia quelli differenziati che quelli da incenerire. Oh bella! Allora o la matematica è diventata un’opinione, o qualcuno racconta storielle… oppure – toh! – ci arrivano i sacchi puzzolenti da fuori, e noi zitti e contenti li bruciamo.

Morale: tra inceneritori che ingrassano e differenziate da barzelletta, Arezzo rischia di diventare la capitale del riciclo di fumo. E non metaforico.

Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
