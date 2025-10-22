12.5 C
Foiano della Chiana, incidente sulla Cassia: donna di 33 anni ferita

L’auto è finita fuori strada alle prime luci del mattino. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. La donna è stata trasportata in codice 2 all’ospedale della Fratta

Intervento dei soccorsi questa mattina intorno alle 6.45 sulla Strada Provinciale Cassia, a Foiano della Chiana, per un incidente che ha coinvolto un’auto.
Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e l’ambulanza infermierizzata del 118 di Foiano.
Una donna di 33 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice 2 all’ospedale della Fratta.

