Foiano della Chiana, incidente sulla Cassia: donna di 33 anni ferita

Intervento dei soccorsi questa mattina intorno alle 6.45 sulla Strada Provinciale Cassia, a Foiano della Chiana, per un incidente che ha coinvolto un’auto.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e l’ambulanza infermierizzata del 118 di Foiano.

Una donna di 33 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice 2 all’ospedale della Fratta.