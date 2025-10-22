12.5 C
Comune di Arezzo
Glicemia, salute e immagine corporea

Glicemia, salute e immagine corporea

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

-

Quando il corpo cambia: riconoscere e gestire il “break point” metabolico

Succede in silenzio, ma succede.
Con il passare degli anni, ciascuno di noi arriva a un punto di cambiamento del proprio corpo.
Quando termina la spinta anabolica della giovinezza, inizia la lunga fase di progressiva decadenza funzionale ed estetica.

Questo momento, che chiamo break point – punto di rottura, di non ritorno – rappresenta l’inizio fisiologico della perdita di efficienza e tono.
È un processo lento, quasi invisibile, ma quando si manifesta diventa evidente.

Ragioniamo insieme.
Il corpo umano è una complessa formula biochimica in continuo rinnovamento.
Non si invecchia tutti allo stesso modo: ognuno ha il proprio percorso di senescenza.

Tra i parametri più importanti per comprendere e gestire questo cambiamento c’è la glicemia, un indicatore prezioso dello stato di salute e dell’immagine corporea.
Il valore ideale a digiuno deve essere inferiore a 100 mg/100 ml.
Quando sale tra 101 e 125 mg/100 ml, si entra in una zona di rischio per la salute e per l’estetica: il glucosio in eccesso si lega al collagene, la proteina più diffusa nel corpo.

Questa unione prende il nome di glicazione.
È un processo biochimico che segna il vero break point del nostro equilibrio: la glicazione danneggia il collagene, altera il tessuto connettivo e favorisce la comparsa di rughe e l’invecchiamento cutaneo.
Ma non solo: modifica la matrice extracellulare e può compromettere il funzionamento di tutti gli organi.

Controllare la glicemia, quindi, è un atto di medicina preventiva e di cura estetica consapevole.
Chi presenta valori superiori a 100 mg/100 ml deve rivedere alimentazione, stile di vita e attività fisica per riportare i livelli nella norma.
Oltre 125 mg/100 ml, si entra nella diagnosi di diabete mellito di tipo 2.

Valori elevati di glicemia sono come un virus metabolico che inquina e indebolisce l’intero organismo.

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
Dello stesso autore

