Gli artigiani aretini Angioli al Calzita Lab di Bra

Padre e figlio, Vinicio e Tommaso Angioli de La Calzoleria Artigianale di Arezzo, parteciperanno al principale evento nazionale dei calzolai italiani, dedicato a innovazione, sostenibilità e valorizzazione del mestiere artigiano

La tradizione artigianale aretina sarà protagonista al Calzita Lab 2025, il più importante appuntamento nazionale dedicato ai calzolai italiani.
Tommaso e Vinicio Angioli, de La Calzoleria Artigianale di Arezzo, parteciperanno alla quarta edizione dell’evento in programma a Bra (Cuneo) sabato 25 e domenica 26 ottobre, portando con sé l’esperienza e la passione di tre generazioni di maestri artigiani.

Promosso dall’Associazione Calzolai Italiani, Calzita Lab riunirà i migliori professionisti del settore per due giornate di formazione, confronto e innovazione. Il programma prevede workshop tematici dedicati alle più recenti tecniche di tintura, conciatura e lavorazione delle pelli, insieme a momenti di approfondimento sulla sostenibilità dei materiali e sul valore del riutilizzo come scelta etica e ambientale.

Fondata nel 1951 da Marino Angioli, La Calzoleria Artigianale è oggi un punto di riferimento nazionale nel mondo della riparazione e del restauro di scarpe, borse, cinture e accessori. Con il passaggio di testimone al figlio Vinicio e al nipote Tommaso, l’attività ha saputo rinnovarsi nel tempo, coniugando la qualità della tradizione artigiana con le sfide della modernità.

«Partecipare a Calzita Lab – racconta Tommaso Angioli – è un’occasione unica per confrontarsi con colleghi da tutta Italia, scambiare esperienze e aggiornare le nostre competenze. È un modo per mantenere viva la tradizione del nostro mestiere e, allo stesso tempo, proiettarla verso il futuro con uno sguardo sempre attento all’innovazione e alla sostenibilità».

L’incontro di Bra rappresenta così non solo un momento di aggiornamento professionale, ma anche un segnale concreto del valore e della vitalità dell’artigianato italiano, capace di unire storia, qualità e futuro.

