Cavallo recuperato dal torrente grazie ai Vigili del Fuoco di Arezzo

Cavallo recuperato dal torrente grazie ai Vigili del Fuoco di Arezzo

I Vigili del Fuoco di Arezzo salvano un cavallo caduto in un torrente grazie all’intervento dell’elicottero Drago

Redazione
By Redazione

-

Mattina di tensione in località Molinelli, ad Arezzo, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 7:30 per soccorrere un cavallo caduto in un torrente. Grazie all’intervento tempestivo del personale veterinario, l’animale è stato sedato in sicurezza, imbracato e trasportato in un’area accessibile con l’elicottero Drago del nucleo di Arezzo. L’operazione, condotta con grande professionalità, si è conclusa intorno alle 11:30. Un epilogo positivo per un intervento delicato e complesso.

Arezzo, coppia aggredita di notte a Saione: giovane ferito con una testata
