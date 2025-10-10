Arezzo, coppia aggredita di notte a Saione: giovane ferito con una testata

Paura nella notte a Saione. Una coppia di giovani, lui 24 anni e lei 21, è stata aggredita da uno sconosciuto incappucciato nei pressi della chiesa di via Vittorio Veneto.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, mentre i due stavano raggiungendo la loro auto parcheggiata in zona dopo una serata trascorsa da amici. All’improvviso, un uomo di bassa statura, con accento straniero e atteggiamento confuso, si è avvicinato alla coppia pronunciando frasi incomprensibili.

Il ragazzo gli ha chiesto cosa volesse, ma l’individuo ha reagito colpendolo con una violenta testata al volto. Il giovane ha riportato la frattura del setto nasale e una copiosa perdita di sangue. L’aggressore è poi fuggito, forse ferito a sua volta.

La fidanzata, spaventata, ha aiutato il compagno a tornare a casa e nessuno dei due ha chiesto l’intervento dei soccorsi o delle forze dell’ordine. “Mio figlio è sotto shock – racconta la madre –. Non vuole uscire né denunciare quanto accaduto”.

L’episodio riaccende le preoccupazioni dei residenti di Saione, da tempo alle prese con problemi di sicurezza e degrado nella zona della chiesa di via Vittorio Veneto. Proprio nei giorni scorsi è nato un comitato di cittadini che sta raccogliendo firme per chiedere maggiore presenza delle forze dell’ordine e interventi di riqualificazione.