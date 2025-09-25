16.5 C
Comune di Arezzo
giovedì, Settembre 25, 2025
L’A.K.A. Arezzo brilla all’Open di Slovenia: cinque medaglie e secondo posto per la Toscana

Tredici atleti convocati con la Toscana conquistano due ori, due argenti e un bronzo, contribuendo al secondo posto della squadra regionale all’Open di Slovenia

Un avvio di stagione internazionale ricco di soddisfazioni per l’A.K.A. – Accademia Karate Arezzo. Tredici atleti della società guidata dal Maestro Enzo Bertocci hanno indossato i colori della Toscana all’Open di Slovenia 2025 di Kranj, confrontandosi con oltre ottocento coetanei provenienti da tutta Europa. Il bilancio finale parla chiaro: due ori, due argenti, un bronzo e numerosi piazzamenti di rilievo che hanno contribuito al prestigioso secondo posto della rappresentativa regionale, alle spalle dei padroni di casa sloveni e davanti a Croazia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Polonia, Slovacchia e Serbia.

Grande protagonista della spedizione è stata Giorgia Biondini, capace di conquistare un doppio oro: a livello individuale nei -66 kg Under18 e a squadre con la formazione femminile Cadette. Le altre medaglie sono arrivate da Maria Caneschi (argento nei -61 kg Under21), Tommaso Fratini (argento nei -70 kg Cadetti) e Samuele Nicchi (bronzo nei +70 kg Cadetti). Importante anche la serie di piazzamenti a ridosso del podio: ben sette quinti posti firmati da Giulia Marinelli, Bianca Maria Farini, Viola Mugnai, Bianca Moretti, Mariafrancesca De Coro e Luca Dini, oltre al settimo posto di Francesca Felicetti.

La trasferta ha avuto anche momenti sfortunati, come l’infortunio di Giulio Petrini nell’Under21, costretto al ritiro per una sublussazione alla spalla.

Determinanti, per la buona riuscita della partecipazione, le partnership con ArezzoRecupera di Alessandro Nicchi, DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini, Clean Tech Studio di Cesare Moretti e Panificio Fratelli Pierozzi, realtà che continuano a sostenere il percorso sportivo e formativo dell’A.K.A.

«Schierare tredici atleti in nazionale regionale è motivo di orgoglio e conferma l’elevata qualità della nostra preparazione – commenta il Maestro Bertocci –. L’Open di Slovenia è stato un banco di prova importante, che ha premiato l’impegno, la tecnica e lo spirito di squadra dei ragazzi. Al di là dei risultati, siamo soddisfatti della crescita dimostrata da ciascun atleta, frutto del lavoro quotidiano in palestra».

Arezzo, sala scommesse chiusa per 15 giorni: decisione del Questore
