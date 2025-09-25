Menchetti: “Polizia Municipale e SUAP, cosa accadrà alle Posizioni Organizzative in scadenza?”

Il consigliere comunale Michele Menchetti punta i riflettori su due importanti Posizioni Organizzative che presto diventeranno vacanti ad Arezzo: l’Ufficio Comando della Polizia Municipale (15 marzo 2026) e l’Ufficio SUAP Attività Produttive (16 dicembre 2025).
Menchetti chiede se i posti saranno riassegnati tramite selezione di nuovi funzionari o se le funzioni saranno temporaneamente affidate agli attuali dirigenti, come già avvenuto per l’Ufficio Gestione del Patrimonio.
Il consigliere sottolinea inoltre la necessità di tempi chiari e trasparenti, ricordando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2281/2021, che impone correttezza e motivazione nelle scelte della Pubblica Amministrazione.
“Ad oggi – conclude Menchetti – non c’è risposta: l’Amministrazione sembra non sapere come procedere o non volerlo comunicare.”