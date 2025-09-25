12.9 C
Arezzo, sala scommesse chiusa per 15 giorni: decisione del Questore

Provvedimento ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. dopo i controlli della Questura

Il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto la sospensione, per quindici giorni, della licenza di una sala scommesse e VLT situata nella prima periferia cittadina.

Il provvedimento è scaturito da una serie di controlli effettuati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, dai quali è emerso che il locale rappresentava un abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali o considerate pericolose.

Non si tratta di un episodio isolato: già lo scorso giugno, per le stesse motivazioni, il Questore aveva adottato un analogo provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

La misura ha l’obiettivo di contrastare la frequentazione del locale da parte di soggetti indesiderati, scoraggiandone la presenza attraverso la temporanea chiusura dell’attività.

