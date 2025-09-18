Giuramento dei Marescialli a Firenze: tra loro anche l’aretino d’adozione Rocco Lettini

Nella mattinata del 12 settembre 2025, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, intitolata al Maresciallo Maggiore M.O.V.M. Felice Maritano, caduto nel 1974 in uno scontro a fuoco con le Brigate Rosse, si è svolta la solenne cerimonia del Giuramento del 13° corso triennale.

Alla presenza di numerose Autorità civili, militari e religiose, i neo Marescialli – avendo completato il secondo anno di formazione e ottenuto il grado – hanno pronunciato, di fronte alla Bandiera d’Istituto, la formula del giuramento, rinnovando la fedeltà alla Repubblica e l’impegno a difendere la Costituzione, le leggi e le libere istituzioni.

Tra i protagonisti della cerimonia figura anche un aretino d’adozione, il Maresciallo Rocco Lettini, nato a Savona nel 2001 ma residente ad Arezzo dal 2009, città a cui è particolarmente legato per gli anni trascorsi durante la sua formazione scolastica e personale.

Lettini è figlio del colonnello Giuseppe Lettini, che nel 2009 assunse il comando del Reparto Operativo Carabinieri di Arezzo, incarico ricoperto fino al 2016, anno del suo congedo. La famiglia da allora è rimasta a vivere in città.

Da quest’anno accademico, il giuramento ha assunto un significato ancora più simbolico, segnando l’avvio di un nuovo percorso formativo: dal 15 settembre 2025, infatti, i giovani Marescialli sono stati destinati a periodi di formazione pratica sul campo presso i reparti territoriali dell’Arma, con l’obiettivo di consolidare la preparazione acquisita in aula con l’esperienza diretta sul territorio.