Caso Pecorelli, assoluzione per truffa: l’ex imprenditore altotiberino torna libero

Svolta nel caso di Davide Pecorelli, l’ex imprenditore 49enne originario di San Giustino, al centro di una vicenda che aveva fatto molto discutere fin dal 2021. Oggi la Corte d’Appello di Tirana lo ha assolto dall’accusa più grave, quella di truffa, confermando invece le responsabilità per incendio doloso (senza aggravanti) e profanazione di tombe.

La condanna definitiva è stata fissata in 9 mesi e 10 giorni di reclusione, una pena però già interamente scontata nei periodi di detenzione tra Italia e Albania. Per questo i giudici hanno disposto la sua immediata scarcerazione.

Pecorelli era stato condannato in primo grado dal tribunale di Scutari a 3 anni e 9 mesi, principalmente per frode, dopo essere stato accusato di aver inscenato la propria morte a Puka, dove venne ritrovata un’auto a noleggio data alle fiamme con all’interno presunti resti umani. Qualche mese dopo fu rintracciato in mare, a bordo di un gommone nei pressi dell’Isola di Montescristo, dove dichiarò di essersi recato alla ricerca di un “tesoro nascosto”.

La sua estradizione in Albania risaliva allo scorso maggio. Durante la detenzione a Tirana, Pecorelli aveva più volte denunciato le difficili condizioni del carcere. Con la sentenza odierna, le accuse più pesanti cadono e l’ex imprenditore può finalmente dirsi un uomo libero.

Foto: Teletruria