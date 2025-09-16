26.3 C
Comune di Arezzo
martedì, Settembre 16, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo, piazza Risorgimento: tecnico o tavernellologo?

Arezzo, piazza Risorgimento: tecnico o tavernellologo?

Fontana smontata a mezzogiorno, Tavernello in mano e vigili sull’incazzato

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Ehhhhhh, che spettacolo oggi all’ora di pranzo in pieno centro!
Là, davanti a tutti, in Piazza Risorgimento, c’era l’omino del giorno: col cartone del Tavernello in mano, s’è messo a smanettare dentro la fontana come fosse chiamato dall’Enel a fare manutenzione d’urgenza.

Braccio immerso fino al gomito, sembrava stesse pescando i premi della riffa alla festa dell’Unità: tirava su di tutto, plasticacce, cicche, schifezze assortite. La gente lo guardava e pensava: “Oh, magari la sistema davvero, la fontana, che son mesi che non si vede più una bolla d’acqua manco per sbaglio…”.

Invece no!
Dopo venti minuti buoni di “manutenzione alcolica”, la fontana era mezza smontata, e lui sempre col Tavernello sotto braccio, manco fosse la cassetta degli attrezzi.

Alla fine son arrivati i vigili. L’hanno guardato, s’è guardato lui, e lì son partiti i cazziatoni:
— “O ché fai?!”
— “Eh, controllo i filtri…”

Ma de che!
La piazza sperava in un tecnico mandato dal Comune, e invece c’era solo un ubriacone con la passione per l’idraulica creativa.

Morale: la fontana è sempre rotta, ma almeno qualcuno c’ha provato… a modo suo.

Articoli correlati:

Vecchia piccionara all’aba, piazza san Jacopo diventa cesso a cielo aperto L’Ortica edizione speciale: tesori, finti morti e cappotti d’oro Parco Ducci e l’editoria 2.0: “scriva tutto lei, dottor ChatGPT” Arezzo, dove l’arte va a morire tra ferraglia e burocrazia 11 anni di contributi, 0 minuti in campo: grazie ENASARCO “O Patrizio, quando lo spalanchi ‘sto bar?” – Il Caffè dei Costanti tra chiusura, affetto popolare e cartelli poetici Monopattini selvatici e città abbandonata: cronache di ordinario disinteresse Arezzo capitale del paradosso: più paghi, più annusi! La raccolta rifiuti? Un’arte astratta firmata Ghinelli

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Foiano della Chiana: l’acqua di Montedoglio torna nei campi. Inaugurato il primo tratto del Distretto irriguo 23
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024