Le noci: un integratore naturale di Omega-3

Un concentrato di nutrienti
Le noci appartengono alla categoria dei semi oleosi, perché ricche di oli dalle straordinarie proprietà nutrizionali. Sono un vero integratore naturale:
- Proteine vegetali: circa 15 g ogni 100 g di prodotto
- Basso contenuto di carboidrati
- Fibra idrosolubile, preziosa per il benessere del microbiota intestinale
- Vitamine: E, K e acido folico
- Minerali: ferro, magnesio, fosforo e zinco
- Basso apporto di grassi saturi
Omega-3 e benessere cardiovascolare
Le noci sono particolarmente ricche di acidi grassi monoinsaturi (acido oleico) e soprattutto di Omega-3, di cui rappresentano la fonte vegetale più preziosa.
Gli Omega-3:
- proteggono mitocondri e membrane cellulari
- contribuiscono a ridurre il rischio di patologie cardiovasculari
- favoriscono la produzione di energia metabolica
Inoltre, le noci favoriscono sazietà e vitalità. Aggiunte a un piatto di verdura cruda, ne arricchiscono gusto e valore nutrizionale.
Un’alternativa al pesce
Per chi non consuma pesce, le noci sono un’ottima alternativa per assumere la dose giornaliera di Omega-3. La quantità consigliata è di 20 g al giorno.
Potere antiossidante
Le noci vantano il più alto contenuto di antiossidanti tra i semi oleosi, misurato in Unita ORAC.
Le noci non sono solo nutrimento, ma anche cultura e memoria. Nei Promessi Sposi, Fra Galdino – frate cercatore – riceve proprio delle noci da Agnese e Lucia, come pegno per portare un messaggio a Fra Cristoforo.