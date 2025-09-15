21.2 C
Le noci: un integratore naturale di Omega-3

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

Un concentrato di nutrienti
Le noci appartengono alla categoria dei semi oleosi, perché ricche di oli dalle straordinarie proprietà nutrizionali. Sono un vero integratore naturale:

  • Proteine vegetali: circa 15 g ogni 100 g di prodotto
  • Basso contenuto di carboidrati
  • Fibra idrosolubile, preziosa per il benessere del microbiota intestinale
  • Vitamine: E, K e acido folico
  • Minerali: ferro, magnesio, fosforo e zinco
  • Basso apporto di grassi saturi

Omega-3 e benessere cardiovascolare
Le noci sono particolarmente ricche di acidi grassi monoinsaturi (acido oleico) e soprattutto di Omega-3, di cui rappresentano la fonte vegetale più preziosa.
Gli Omega-3:

  • proteggono mitocondri e membrane cellulari
  • contribuiscono a ridurre il rischio di patologie cardiovasculari
  • favoriscono la produzione di energia metabolica

Inoltre, le noci favoriscono sazietà e vitalità. Aggiunte a un piatto di verdura cruda, ne arricchiscono gusto e valore nutrizionale.

Un’alternativa al pesce
Per chi non consuma pesce, le noci sono un’ottima alternativa per assumere la dose giornaliera di Omega-3. La quantità consigliata è di 20 g al giorno.

Potere antiossidante
Le noci vantano il più alto contenuto di antiossidanti tra i semi oleosi, misurato in Unita ORAC.

Le noci non sono solo nutrimento, ma anche cultura e memoria. Nei Promessi Sposi, Fra Galdino – frate cercatore – riceve proprio delle noci da Agnese e Lucia, come pegno per portare un messaggio a Fra Cristoforo.

Articoli correlati:

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
