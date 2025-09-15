16.5 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 15, 2025
HomeIn primo pianoVecchia piccionara all'aba, piazza san Jacopo diventa cesso a cielo aperto

Vecchia piccionara all’aba, piazza san Jacopo diventa cesso a cielo aperto

All’alba semina granaglie in piazza San Jacopo: piccioni in delirio, residenti sommersi di cacate: la denuncia del Corriere di Arezzo

Gino Perticai
Gino Perticai

-

Non è un film di Dario Argento, ma la cronaca nuda e cruda raccontata dal Corriere di Arezzo: ogni mattina, prima che il sole s’alzi e i baristi bestemmino per la macchina del caffè, un’anziana signora si presenta in piazza San Jacopo armata di sacchetti, granaglie e perfino carrello della spesa.
Obiettivo: imbandire il buffet all-you-can-eat per i piccioni.

Risultato: il centro storico ridotto peggio del cesso della stazione dopo il passaggio del Frecciarossa. Serrande imbiancate, balconi devastati, statue trasformate in “fontane a spruzzo” e motorini che ormai necessitano del tergicristallo.

I residenti parlano di “catastrofe biologica”, i commercianti raschiano le saracinesche con la spatola, mentre i turisti scappano convinti che sia una nuova installazione di arte contemporanea intitolata Merda d’Autore.

La vecchietta – già soprannominata “La Bin Laden dei Pennuti” – pare agisca con metodo militare: semi distribuiti a raggiera, richiamo vocale tipo “coo-coo” e piccioni schierati in formazione tattica. Alcuni giurano di averla sentita sussurrare: «Andate, miei piccoli, conquistate Arezzo!».

Dal Comune, per ora, silenzio tombale. Nessuna multa, nessun blitz, nessun esorcismo. Qualcuno però teme il peggio: “Se continuano a ignorarla – mormora un residente – la vecchia passerà dai piccioni ai cinghiali. E allora sì che l’abbiamo nel culo”.

Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
