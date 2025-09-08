24.4 C
Comune di Arezzo
REPLAY DOCUMENTS!!! Quando i controlli diventano un film dell'orrore

Allo stadio di Arezzo la partita è secondaria: il vero sport è superare i controlli

Gino Perticai
Gino Perticai

-

Da un post di Cesare Fracassi, la tragicomica odissea per entrare allo stadio: il racconto di Gino Perticai

Se andate al cinema vi chiedono i documenti? No, vero? E allora perché, al Saracino o allo stadio di Arezzo, sembra di partecipare a una specie di “Gara di Controlli Estremi”?

Immaginate la scena: dopo una colonscopia preventiva (già di per sé roba che ti mette ansia), ti prepari con calma per andare a vedere la partita. E qui inizia il calvario: biglietto nominativo, documento, primo sbarramento… toc-toc… ti tastano, ti ricontrollano, ti ripassano i documenti… e al tornello devi ripresentare il biglietto nominativo. Alcuni spettatori arrivano un quarto d’ora dopo l’inizio! Ma dico io, in qualsiasi altro stadio italiano non ti trattano così: un solo controllo da parte di pubblici ufficiali sarebbe più che sufficiente. E magari qualche controllo a campione, non uno “stuart” vestito con pettorina che ti fa sentire come se stessi cercando di entrare a Fort Knox.

E non finisce qui: i fotografi? Aprono lo zaino e ti cercano un bazooka invece di uno zoom! Domenica scorsa, uno dei poveri fotografi, dopo una discussione, ha dovuto chiamare la polizia per poter entrare… a piedi! Con regolare pass. Il tizio in pettorina gli ha imposto di mettersi in coda assieme ai tifosi, vietandogli di percorrere l’accesso riservato ai veicoli accreditati. Ma siamo seri? Uno rischia di arrivare in tribuna a partita iniziata nonostante il pass dica chiaramente “qui per lavoro”, mentre lo stuart sembra il guardiano del tempio del fuoco sacro.

Insomma, tra biglietti, documenti, sbarramenti, tastate e zaini controllati come se portassi un missile nucleare, lo stadio diventa un percorso a ostacoli. Alla fine, più che godersi la partita, ti chiedi: “Sono venuto per vedere il calcio o per fare un corso di sopravvivenza?”

Stesso argomento: Sicurezza allo stadio: più che una partita, un’operazione a cuore aperto

Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
