Eccellenti risultati per i Vigili del Fuoco aretini al 10° Campionato Italiano di nuoto in acque libere

Sabato 6 settembre, sul litorale di Sabaudia, si è svolto il 10° Campionato Italiano di Nuoto in Acque Libere dei Vigili del Fuoco, organizzato dal Comando di Roma.

Ottima la prestazione dei tre Vigili Aretini partecipanti: Davide Dantino Settevendemie si è laureato campione italiano di categoria, mentre Enrico Bucci e Mauro Cironi hanno conquistato due ottimi piazzamenti.

Ancora una volta, i Vigili del Fuoco di via Degli Accolti dimostrano sul campo l’impegno e la dedizione del Comando Aretino nel supportare le attività sportive del personale in tutte le discipline.

Complimenti ai nostri Vigili del Fuoco per i risultati raggiunti!