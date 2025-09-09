17.9 C
Demenza e Alzheimer: possono nascere a tavola

Demenza e Alzheimer: possono nascere a tavola

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

Ogni cervello richiede quotidianamente almeno 100 grammi di glucosio per ottenere energia.
Non esistono distinzioni di sesso, età o peso corporeo: tutti noi dobbiamo garantire ai neuroni questa quota minima di glucosio, attraverso alimenti contenenti carboidrati.

Il cervello e il glucosio

Il cervello è un organo ad altissimo consumo energetico:

  • utilizza il glucosio come principale substrato energetico,
  • consuma una grande quantità di ossigeno,
  • produce energia nei mitocondri tramite il ciclo di Krebs, generando ATP (Adenosintrifosfato).

L’ingresso del glucosio nei neuroni è regolato dall’insulina.
Quando si instaura uno stato di insulino-resistenza (l’ormone è presente ma non agisce), il glucosio non riesce a entrare nelle cellule cerebrali. In questo caso i mitocondri devono ricorrere ad un’alternativa: l’uso di acidi grassi saturi a lunga catena (come l’acido palmitico).

Le conseguenze

Questo cambiamento metabolico produce stress ossidativo e genera radicali liberi dell’ossigeno, molecole aggressive che:

  • danneggiano il DNA mitocondriale,
  • colpiscono il DNA dei cromosomi neuronali,
  • favoriscono processi degenerativi irreversibili.

Le patologie correlate includono:

  • decadimento cognitivo,
  • demenza,
  • Alzheimer,
  • Parkinson.

In parallelo, subentra anche la resistenza anabolica, con caduta della sintesi proteica e progressiva perdita di memoria.
Questi processi avvengono quotidianamente, anche se non ne siamo consapevoli.

Come prevenire?

Il primo passo è verificare la presenza di insulino-resistenza attraverso tre semplici analisi del sangue:

  • glicemia a digiuno,
  • insulina a digiuno,
  • emoglobina glicata.

Con questi valori si calcola l’indice H.O.M.A. (Homeostasis Model Assessment):

HOMA=GLICEMIA×INSULINA405

  • Un valore < 3 è nella norma.
  • Un valore > 3 indica insulino-resistenza.

Esempio:
Glicemia = 105 mg/dl
Insulina = 23 UI
Calcolo: 105×23/405=5,96
Risultato: insulino-resistenza presente.

Le soluzioni

Per uscire da questa condizione è fondamentale:

  • adottare una nutrizione molecolare mirata,
  • svolgere attività fisica quotidiana.

Terrò una relazione sul crosstalk tra microbiota intestinale e mitocondri cerebrali a Bologna, domenica 14 settembre, durante l’evento La nuova scienza dell’alimentazione.

Articoli correlati:

Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
