POPPI – Dal 5 settembre al 5 ottobre 2025 la Galleria SanLorenzo Arte di Poppi (AR) presenta “Confini di carta”, mostra personale di Sara Lovari a cura di Silvia Rossi, ultimo appuntamento della rassegna “Mappature – Geografie dell’arte contemporanea”.
L’artista, che da sempre trasforma materiali di recupero in universi poetici, propone una serie di opere tra mappe, frammenti e oggetti quotidiani, in cui il confine tra realtà e fantasia resta volutamente incerto. Al centro dell’esposizione, una grande installazione site-specific realizzata con materiali donati dal Gruppo Scart di Bibbiena.
La mostra, patrocinata dal Comune di Poppi, sarà visitabile tutti i giorni (9-12 e 14-19) con ingresso libero. Vernissage venerdì 5 settembre alle ore 18.
Confini di carta": la personale di Sara Lovari alla Galleria SanLorenzo Arte di Poppi
Dal 5 settembre al 5 ottobre 2025 la Galleria SanLorenzo Arte ospita la mostra a cura di Silvia Rossi, tra mappe poetiche, memoria e immaginazione
