Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 3, 2025
Porta Sant'Andrea arruola… il Papa (postumo)!

Porta Sant’Andrea arruola… il Papa (postumo)!

Alla Giostra del Saracino spunta il nome di Papa Francesco tra i balestrieri di Porta Sant’Andrea: arruolato postumo, pronto a scoccare la freccia dall’aldilà

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

È uscita la lista dei figuranti del quartiere di Porta Sant’Andrea per la Giostra del Saracino e… sorpresa! Tra i balestrieri figura Papa Francesco. Peccato che il Pontefice sia già passato a miglior vita. Ma ad Arezzo, si sa, la fantasia non muore mai: se c’è chi rievoca il Medioevo, perché non riesumare anche il Vaticano?

Il risultato è esilarante: un Papa fantasma in calzamaglia biancoverde, pronto a scoccare la sua freccia dall’aldilà. L’unico concorrente che non ha bisogno del tifo: ha già tutta la schiera celeste che lo incita.

Gli altri quartieri tremano: non basta più arruolare cavalli e cavalieri, ora servono santi patroni, beati e, perché no, qualche zombie illustre. Porta Crucifera già pensa a Dante, Porta del Foro a Napoleone, e a San Lorentino girano voci su Elvis.

In fondo, la Giostra è tradizione, spettacolo e un pizzico di follia. E se davvero vedremo Papa Francesco dall’altra parte della lizza, almeno per una volta sarà garantito il miracolo: quello di far ridere anche il Buratto.

Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
