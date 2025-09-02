24 C
Vis Pesaro, ora tocca a voi! Ve s’aspetta al varco…

Vendetta amaranto in arrivo!

Cesare Fracassi
Oh, la Vis Pesaro, ve la ricordate?
Vennero ad Arezzo belli tronfi, a dire che avrebbero “contenuto” gli amaranto e poi… zac! Nel secondo tempo ci fregarono, approfittando de’ rigori sbagliati e dei nostri accidenti buttati al vento. E così fu: Stellone, il loro misterino, l’aveva detto e purtroppo l’ha fatto.

Ma ora, caro Stellone, un ti credere d’aver già fatto festa… perché noi lo sappiamo bene che cosa vi aspetta: un didietro grosso così, roba da doverlo sciacquare dentro le buche del Furlo prima di tornare a casa!

E intanto, un applausone ad Emiliano: il tuo cross pennellato per l’accorrente Tavernelli vale doppio, oh! È da 10 secco, roba da incorniciare!

Forza amaranto, che la vendetta è un piatto che si serve bollente!

