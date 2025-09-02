Infortunio nei boschi alla diga di Ruscello: soccorso con l’elicottero dei Vigili del Fuoco

Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località diga di Ruscello per prestare soccorso a una persona rimasta ferita durante un’escursione nel bosco.

A causa del terreno impervio e difficilmente raggiungibile via terra, è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago, che ha effettuato il recupero del ferito e il trasporto presso l’ospedale di Arezzo.

Sul posto erano presenti anche un’ambulanza e il personale sanitario del 118, che hanno fornito l’assistenza immediata prima del trasferimento in ospedale.