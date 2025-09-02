Valentina Vaccari (PD): “Barriere e promesse mancate, gli aretini non dimenticano”

Quante parole ha speso la vicesindaca Tanti negli ultimi anni parlando di protocolli, intese e progetti che avrebbero dovuto abbattere barriere e aprire nuove strade di inclusione lavorativa per le persone più fragili e con disabilità.

Gli aretini però non dimenticano.

Ricordiamo il caso del Mercato delle Logge del Grano: l’amministrazione Tanti-Ghinelli decise di cancellare un progetto che aveva valore sociale e occupazionale. In un attimo furono eliminati dieci posti di lavoro e chiuso un luogo di inclusione che dava opportunità a chi non ne avrebbe avute. Nessuna sede alternativa offerta, anzi: si tentò perfino di rimettere le mani nelle tasche dei produttori chiedendo il pagamento della quota del 3% che era stata sospesa.

Gli aretini non dimenticano neppure le battaglie di Ilaria Bidini, che da anni denuncia la mancanza di attenzione verso chi ha difficoltà motorie. Ricordiamo la famosa “passeggiata in carrozzina” proposta dalla Tanti: l’ennesima promessa di cambiamento mai realizzata. La realtà, oggi, è peggiorata. Le agevolazioni sui taxi attrezzati sono state cancellate, il Piano di Abbattimento Barriere Architettoniche resta lettera morta, mentre i mezzi pubblici sono inaccessibili senza prenotazioni con 48 ore di anticipo.

Da tempo denunciamo la situazione insostenibile che vivono le persone in carrozzina, costrette a muoversi in una città piena di ostacoli, buche, marciapiedi dissestati, assenza di rampe e servizi accessibili in negozi, ristoranti, bar e persino farmacie. Emblematico il marciapiede della stazione, che rende quasi impossibile raggiungere il taxi attrezzato.

E oggi la vicesindaca Tanti ci viene a raccontare che vuole dare occupazione a persone che non riescono nemmeno ad accedere alle strutture? Queste sono dichiarazioni vergognose.

Il Comune ha fatto un censimento delle barriere, ma è rimasto un esercizio inutile: nessun intervento concreto è seguito. Neppure la formazione di auditor esperti in accessibilità, promossa dalla Regione Toscana, ha visto la partecipazione di professionisti aretini.

È evidente: manca un piano vero, manca la sensibilità, manca la volontà politica di cambiare.

E noi diciamo basta a prendere in giro gli aretini.