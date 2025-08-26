Mangiare è un atto ambientale

Il legame tra alimentazione e impatto ambientale
Esiste un legame diretto tra il rapido cambiamento climatico e il cibo che mangiamo ogni giorno.
Le nostre scelte alimentari influenzano il clima perché la produzione agroalimentare mondiale contribuisce per circa il 25% alle emissioni di anidride carbonica e metano.
Stiamo vivendo la fase più rapida e sconvolgente nella storia della produzione alimentare.
Lo sviluppo demografico e la necessità di garantire cibo sostenibile condizioneranno soprattutto la produzione futura di proteine alimentari.
L’agricoltura e la produzione di cibo sono tra i principali fattori che contribuiscono al cambiamento climatico, ma rappresentano anche una parte cruciale della soluzione.
- Ogni giorno consumiamo 2-3 kg di cibo (solidi e liquidi).
- Il fabbisogno medio è di 80-90 g di proteine al giorno (circa 1,2 g per kg di peso corporeo).
L’impatto dell’allevamento animale
- Richiede il 40% della terra coltivata.
- Provoca deforestazione su larga scala.
- Inquina falde acquifere e riduce la biodiversità.
- Produce metano ad effetto serra.
- Consuma enormi quantità di acqua.
L’attuale produzione di proteine animali non è più ecosostenibile: è tra le principali responsabili delle emissioni che incidono per il 25% sul cambiamento climatico.
La domanda globale di proteine è stimata in 400 milioni di tonnellate all’anno.
Si parla sempre più di transizione proteica: passare dalle proteine animali (carne, salumi, formaggi, pesce, uova) alle proteine vegetali, soprattutto dai legumi (fagioli, ceci, lenticchie, piselli).
Che ruolo può avere l’Italia in questo cambiamento?
- Non basta dire “no” a farine di insetti e carne coltivata.
- Bisogna puntare sulla qualità delle proteine vegetali e non solo sulla quantità di quelle animali.
- Serve un cambio di paradigma nella produzione agricola e alimentare.
- L’Italia può avere un ruolo guida, grazie alle sue filiere di eccellenza e ai prodotti DOP, se saprà innovare.
Ogni civiltà ha basato la propria alimentazione su un cereale e un legume:
- Asia → riso e soia
- America → mais e fagioli
- Ebrei → orzo e lenticchie
- Etruschi e Roma Antica → farro e ceci
La carne era un alimento raro e non la principale fonte proteica, a differenza di quanto accade oggi.
“Il passato ci insegna che una dieta basata su cereali e legumi non è solo possibile, ma è stata la norma per millenni in tutte le grandi civiltà.”
Consiglio la lettura della ricerca: