Mangiare è un atto ambientale

A tavola: dalla quantità alla qualità

Dott. Pierluigi Rossi
Il legame tra alimentazione e impatto ambientale

Esiste un legame diretto tra il rapido cambiamento climatico e il cibo che mangiamo ogni giorno.

Le nostre scelte alimentari influenzano il clima perché la produzione agroalimentare mondiale contribuisce per circa il 25% alle emissioni di anidride carbonica e metano.

Stiamo vivendo la fase più rapida e sconvolgente nella storia della produzione alimentare.

Lo sviluppo demografico e la necessità di garantire cibo sostenibile condizioneranno soprattutto la produzione futura di proteine alimentari.

L’agricoltura e la produzione di cibo sono tra i principali fattori che contribuiscono al cambiamento climatico, ma rappresentano anche una parte cruciale della soluzione.

  • Ogni giorno consumiamo 2-3 kg di cibo (solidi e liquidi).
  • Il fabbisogno medio è di 80-90 g di proteine al giorno (circa 1,2 g per kg di peso corporeo).
2-3 kg
di cibo consumato al giorno
80-90 g
di proteine necessarie giornalmente

L’impatto dell’allevamento animale

  • Richiede il 40% della terra coltivata.
  • Provoca deforestazione su larga scala.
  • Inquina falde acquifere e riduce la biodiversità.
  • Produce metano ad effetto serra.
  • Consuma enormi quantità di acqua.

L’attuale produzione di proteine animali non è più ecosostenibile: è tra le principali responsabili delle emissioni che incidono per il 25% sul cambiamento climatico.

La domanda globale di proteine è stimata in 400 milioni di tonnellate all’anno.

Si parla sempre più di transizione proteica: passare dalle proteine animali (carne, salumi, formaggi, pesce, uova) alle proteine vegetali, soprattutto dai legumi (fagioli, ceci, lenticchie, piselli).

Che ruolo può avere l’Italia in questo cambiamento?

  • Non basta dire “no” a farine di insetti e carne coltivata.
  • Bisogna puntare sulla qualità delle proteine vegetali e non solo sulla quantità di quelle animali.
  • Serve un cambio di paradigma nella produzione agricola e alimentare.
  • L’Italia può avere un ruolo guida, grazie alle sue filiere di eccellenza e ai prodotti DOP, se saprà innovare.

Ogni civiltà ha basato la propria alimentazione su un cereale e un legume:

  • Asia → riso e soia
  • America → mais e fagioli
  • Ebrei → orzo e lenticchie
  • Etruschi e Roma Antica → farro e ceci

La carne era un alimento raro e non la principale fonte proteica, a differenza di quanto accade oggi.

“Il passato ci insegna che una dieta basata su cereali e legumi non è solo possibile, ma è stata la norma per millenni in tutte le grandi civiltà.”

Consiglio la lettura della ricerca:

“Modern Diets and the Health of Our Planet: An Investigation into the Environmental Impacts of Food Choices” – Kiera A. Dixon

 

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
