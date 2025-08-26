Italia, paradiso dei furbi e inferno dei bischeri

Stellantis chiede i sussidi in Italia per i dazi americani, ma c’ha la residenza fiscale all’estero.
Cioè, come se tu stessi con l’amante e chiedessi i soldi per mantenere la moglie.
Morto un Papa se ne fa un altro, morto un Presidente della Repubblica invece… si fa la pensione pure ai figli. Così il Quirinale diventa più che una carica, una rendita.
Reato di un italiano: vale cento. Reato di un immigrato: vale ‘na pippa. Insomma, la giustizia è come il menù fisso: dipende da chi lo paga.
Una volta c’era il delitto d’onore: se la moglie tradiva, finiva lapidata. Ora invece l’unico lapidato è chi paga le tasse.
E nel frattempo, per non farsi mancare nulla, anche le Dolomiti verranno spianate. Per far posto a che? Ai SUV? Alle pale eoliche? Ai centri commerciali? Boh… Tanto poi la domanda resta la stessa: ma con che mano tireremo!?